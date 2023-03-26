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СМИ: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали 200 человек
СМИ: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали 200 человек - РИА Новости, 26.03.2023
СМИ: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали 200 человек
Не менее 200 человек пострадали в ходе беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T01:43
2023-03-26T01:43
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ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости. Не менее 200 человек пострадали в ходе беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, передаёт телеканал BFMTV. По данным французского МВД, в ходе беспорядков также были ранены более 35 сотрудников полиции. В субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка. Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.
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франция, в мире
СМИ: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали 200 человек
BFM: во французском Сент-Солине в ходе беспорядков пострадали не менее 200 человек
ПАРИЖ, 26 мар - РИА Новости.
Не менее 200 человек пострадали в ходе беспорядков на акции протеста в коммуне Сент-Солин на западе Франции в субботу, передаёт
телеканал BFMTV.
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"Согласно отчету организаторов акции, в эту субботу около 200 человек получили ранения после столкновений на демонстрации в Сент-Солине", - сообщил телеканал.
По данным французского МВД, в ходе беспорядков также были ранены более 35 сотрудников полиции.
В субботу во французском Сент-Солине прошла демонстрация по призыву более 150 организаций и партий против строительства водохранилища. Демонстрация вскоре переросла в ожесточенные столкновения протестующих с полицейскими. Участники протеста использовали коктейли Молотова и пиротехнику. Кроме того, протестующие подожгли по меньшей мере четыре автомобиля органов правопорядка.
Для разгона манифестантов полиция использовала гранаты.
Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года.
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