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Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters - РИА Новости, 26.03.2023
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Шоубиз
 
09:26 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/foofighters-1860389802.html
Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters
Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters - РИА Новости, 26.03.2023
Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters
Коллектив из 100 барабанщиков сыграл кавер на песню My Hero рок-группы Foo Fighters в память об ударнике Тейлоре Хокинсе. Видео с исполнением трека разместили... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:26
2023-03-26T09:26
шоубиз
foo fighters
антверпен
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Коллектив из 100 барабанщиков сыграл кавер на песню My Hero рок-группы Foo Fighters в память об ударнике Тейлоре Хокинсе. Видео с исполнением трека разместили на YouTube.Музыканты сыграли знаменитый трек вместе с бельгийской рок-группой Black Box Revelation, участники которой восхищались мастерством Хокинса. Ролик был снят на арене Sportpaleis в Антверпене. Именно здесь состоялось последнее выступление покойного барабанщика Foo Fighters.Пользователи Сети положительно оценили работу артистов. По мнению слушателей, трибьют получился "замечательным".Тейлора Хокинса не стало в марте прошлого года в возрасте 50 лет. Музыкант умер во время турне группы по Южной Америке. Официальную причину смерти рокера не назвали. Однако результаты анализов показали наличие антидепрессантов и запрещенных веществ в его крови. Тейлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году. В составе группы он выступал не только, как ударник, но и вокалист. Голос музыканта, например, можно услышать в таких композициях, как Cold Day in the Sun и Sunday Rain.
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Александра Липатова
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foo fighters, антверпен
Шоубиз, Foo Fighters, Антверпен
Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters

Сто барабанщиков сыграли песню Foo Fighters в память об умершем ударнике Тейлоре Хокинсе

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Коллектив из 100 барабанщиков сыграл кавер на песню My Hero рок-группы Foo Fighters в память об ударнике Тейлоре Хокинсе. Видео с исполнением трека разместили на YouTube.
Музыканты сыграли знаменитый трек вместе с бельгийской рок-группой Black Box Revelation, участники которой восхищались мастерством Хокинса. Ролик был снят на арене Sportpaleis в Антверпене. Именно здесь состоялось последнее выступление покойного барабанщика Foo Fighters.
Пользователи Сети положительно оценили работу артистов. По мнению слушателей, трибьют получился "замечательным".
«

"До мурашек! Замечательный трибьют для Тейлора! Спасибо Black Box Revelation и всем ста барабанщикам!", "До мурашек и слез! Мне нравится!", "Тейлору бы понравилось!" – написали поклонники группы в комментариях.

Тейлора Хокинса не стало в марте прошлого года в возрасте 50 лет. Музыкант умер во время турне группы по Южной Америке. Официальную причину смерти рокера не назвали. Однако результаты анализов показали наличие антидепрессантов и запрещенных веществ в его крови.
Тейлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году. В составе группы он выступал не только, как ударник, но и вокалист. Голос музыканта, например, можно услышать в таких композициях, как Cold Day in the Sun и Sunday Rain.
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