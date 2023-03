https://ria.ru/20230326/foofighters-1860389802.html

Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters

Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters - РИА Новости, 26.03.2023

Коллектив из 100 барабанщиков сыграл песню Foo Fighters

Коллектив из 100 барабанщиков сыграл кавер на песню My Hero рок-группы Foo Fighters в память об ударнике Тейлоре Хокинсе.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Коллектив из 100 барабанщиков сыграл кавер на песню My Hero рок-группы Foo Fighters в память об ударнике Тейлоре Хокинсе. Видео с исполнением трека разместили на YouTube.Музыканты сыграли знаменитый трек вместе с бельгийской рок-группой Black Box Revelation, участники которой восхищались мастерством Хокинса. Ролик был снят на арене Sportpaleis в Антверпене. Именно здесь состоялось последнее выступление покойного барабанщика Foo Fighters.Пользователи Сети положительно оценили работу артистов. По мнению слушателей, трибьют получился "замечательным".Тейлора Хокинса не стало в марте прошлого года в возрасте 50 лет. Музыкант умер во время турне группы по Южной Америке. Официальную причину смерти рокера не назвали. Однако результаты анализов показали наличие антидепрессантов и запрещенных веществ в его крови. Тейлор Хокинс присоединился к Foo Fighters в 1997 году. В составе группы он выступал не только, как ударник, но и вокалист. Голос музыканта, например, можно услышать в таких композициях, как Cold Day in the Sun и Sunday Rain.

антверпен

