https://ria.ru/20230326/ekonomika-1860727810.html

Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики

Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики - РИА Новости, 26.03.2023

Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики

Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T13:52

2023-03-26T13:52

2023-03-26T13:52

экономика

китай

кристалина георгиева

банкротство silicon valley bank

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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. Она также отметила, что, согласно анализу МВФ, увеличение ВВП Китая на один процентный пункт приводит к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта. Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html

https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, кристалина георгиева, банкротство silicon valley bank