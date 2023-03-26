https://ria.ru/20230326/ekonomika-1860727810.html
Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики
Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики - РИА Новости, 26.03.2023
Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики
Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ)... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T13:52
2023-03-26T13:52
2023-03-26T13:52
экономика
китай
кристалина георгиева
банкротство silicon valley bank
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ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости. Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине. Она также отметила, что, согласно анализу МВФ, увеличение ВВП Китая на один процентный пункт приводит к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта. Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось. ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
https://ria.ru/20230326/torgovlya-1860694174.html
https://ria.ru/20230322/miroporyadok-1859618920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, кристалина георгиева, банкротство silicon valley bank
Экономика, Китай, Кристалина Георгиева, Банкротство Silicon Valley Bank
Глава МВФ рассказала о значении восстановления китайской экономики
Глава МВФ Георгиева: около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на КНР
ПЕКИН, 26 мар - РИА Новости.
Около трети мирового экономического роста в 2023 году придется на долю Китая, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме
развития Китая в Пекине.
«
"Мощное восстановление китайской экономики означает, что в 2023 году на ее долю придется около трети мирового экономического роста, что даст позитивный толчок мировой экономике", - приводит слова Георгиевой финансовое издание "Цайсинь".
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Она также отметила, что, согласно анализу МВФ, увеличение ВВП Китая на один процентный пункт приводит к росту ВВП в других азиатских экономиках в среднем на 0,3 процентных пункта.
Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.
ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
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