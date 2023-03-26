https://ria.ru/20230326/dtp-1860702680.html

На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек

На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 26.03.2023

На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек

Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:59

2023-03-26T09:59

2023-03-26T09:59

происшествия

челябинская область

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате ДТП управлявшая легковым транспортным средством девушка, 2001 года рождения, и все находившиеся в салоне авто пассажиры - двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, погибли. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

челябинская область

челябинск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, челябинск