На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек
Уголовное дело возбудили после ДТП в Челябинской области, где погибли четверо подростков
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП в Челябинской области
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате ДТП управлявшая легковым транспортным средством девушка, 2001 года рождения, и все находившиеся в салоне авто пассажиры - двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, погибли.
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"Прокуратура Троицкого района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 марта на 117 км автодороги Челябинск-Троицк… Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом СУСК по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, поясняет пресс-центр.