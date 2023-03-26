Рейтинг@Mail.ru
На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 26.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/dtp-1860702680.html
На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек
На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 26.03.2023
На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек
Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:59
2023-03-26T09:59
происшествия
челябинская область
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860696790_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d184d68087bb08df80b94b266f33c686.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате ДТП управлявшая легковым транспортным средством девушка, 2001 года рождения, и все находившиеся в салоне авто пассажиры - двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, погибли. Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, поясняет пресс-центр.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860696790_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb2e0278986042f307cdc949cd3af0d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, челябинск
Происшествия, Челябинская область, Челябинск
На Урале завели уголовное дело после ДТП, в котором погибли пять человек

Уголовное дело возбудили после ДТП в Челябинской области, где погибли четверо подростков

© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП в Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили после ДТП на трассе в Челябинской области, где погибли пять человек, в числе которых четверо подростков, прокуратура ведет проверку, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся во встречно идущим большегрузом с полуприцепом Iveco. В результате ДТП управлявшая легковым транспортным средством девушка, 2001 года рождения, и все находившиеся в салоне авто пассажиры - двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, погибли.
«
"Прокуратура Троицкого района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26 марта на 117 км автодороги Челябинск-Троицк… Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом СУСК по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, поясняет пресс-центр.
На месте ДТП с участием трех легковых автомобилей на 132-м километре трассы Р-22 в городском округе Кашира - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Крупные ДТП в России в 2023 году
16 марта, 18:12
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала