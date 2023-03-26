https://ria.ru/20230326/dtp-1860696292.html

На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы

На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 26.03.2023

На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы

Грузовой и легковой автомобили столкнулись в воскресенье ночью на трассе в Троицком районе Челябинской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T08:59

2023-03-26T08:59

2023-03-26T09:14

происшествия

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в воскресенье ночью на трассе в Троицком районе Челябинской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами Поисково-спасательной службы Челябинской области деблокировали погибших из легкового автомобиля, уточняется в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, поясняет пресс-центр.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

челябинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)