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На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 26.03.2023
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08:59 26.03.2023 (обновлено: 09:14 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/dtp-1860696292.html
На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы
На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы - РИА Новости, 26.03.2023
На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы
Грузовой и легковой автомобили столкнулись в воскресенье ночью на трассе в Троицком районе Челябинской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T08:59
2023-03-26T09:14
происшествия
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в воскресенье ночью на трассе в Троицком районе Челябинской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале. Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами Поисково-спасательной службы Челябинской области деблокировали погибших из легкового автомобиля, уточняется в сообщении. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, поясняет пресс-центр.
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происшествия, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале грузовик и легковой автомобиль столкнулись на трассе, есть жертвы

Пять человек погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе под Челябинском

© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП в Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись в воскресенье ночью на трассе в Троицком районе Челябинской области, в ДТП погибли пять человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали последствия ДТП на трассе в Троицком муниципальном районе. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и четыре пассажира легковушки погибли", - говорится в сообщении.
Сотрудники Троицкого пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистами Поисково-спасательной службы Челябинской области деблокировали погибших из легкового автомобиля, уточняется в сообщении.
В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД, поясняет пресс-центр.
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ПроисшествияЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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