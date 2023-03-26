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Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки"
Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки" - РИА Новости, 26.03.2023
Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки"
Произведения английской писательницы Агаты Кристи (1890 - 1976) отредактировали для публикации издательством HarperCollins, с тем чтобы убрать из новых изданий... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T22:25
2023-03-26T22:25
2023-03-26T22:27
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Произведения английской писательницы Агаты Кристи (1890 - 1976) отредактировали для публикации издательством HarperCollins, с тем чтобы убрать из новых изданий отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей, сообщила британская газета Telegraph. Согласно изданию, речь идет о новых изданиях, которые только планируется выпустить или которые уже вышли в свет в период с 2020 года. Отредактированные тексты произведений, написанных в период с 1920 по 1976 год, включают, в частности, удаление отрывков, содержащих "описания, оскорбления или отсылки к этнической принадлежности". Отмечается, что в ряде случаев изменения внесены в повествование от лица автора, в том числе через внутренний монолог мисс Марпл или Эркюля Пуаро, двух легендарных персонажей Кристи. Фрагменты высказываний "антипатичных" героев также были вырезаны. К примеру, из романа "Смерть на Ниле" (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон, в котором та жаловалась на "отвратительные" глаза и носы группы детей, а из романа "Загадочное происшествие в Стайлзе" (1920) исчезли сказанные о другом персонаже слова Пуаро о том, что тот "конечно, еврей". Из оригинального выражения "его индийский характер" в сборнике "Последние дела Мисс Марпл и два рассказа" (1979) в новой версии текста убрали слово "индийский", а из романа "Карибская тайна" (1964) удален целый отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. Книги Агаты Кристи - одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница также входит в число наиболее переводимых авторов.
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агата кристи (агата маллоуэн), в мире
Культура, Агата Кристи (Агата Маллоуэн), В мире
Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки"
Telegraph: книги Агаты Кристи отредактировали, убрав "оскорбительные отрывки"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Произведения английской писательницы Агаты Кристи (1890 - 1976) отредактировали для публикации издательством HarperCollins, с тем чтобы убрать из новых изданий отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей, сообщила британская газета Telegraph
.
Согласно изданию, речь идет о новых изданиях, которые только планируется выпустить или которые уже вышли в свет в период с 2020 года. Отредактированные тексты произведений, написанных в период с 1920 по 1976 год, включают, в частности, удаление отрывков, содержащих "описания, оскорбления или отсылки к этнической принадлежности".
Отмечается, что в ряде случаев изменения внесены в повествование от лица автора, в том числе через внутренний монолог мисс Марпл или Эркюля Пуаро, двух легендарных персонажей Кристи. Фрагменты высказываний "антипатичных" героев также были вырезаны.
К примеру, из романа "Смерть на Ниле" (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон, в котором та жаловалась на "отвратительные" глаза и носы группы детей, а из романа "Загадочное происшествие в Стайлзе" (1920) исчезли сказанные о другом персонаже слова Пуаро о том, что тот "конечно, еврей".
Из оригинального выражения "его индийский характер" в сборнике "Последние дела Мисс Марпл и два рассказа" (1979) в новой версии текста убрали слово "индийский", а из романа "Карибская тайна" (1964) удален целый отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку.
Книги Агаты Кристи - одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница также входит в число наиболее переводимых авторов.
Смерть на Ниле, или Как толерантность погубила Пуаро