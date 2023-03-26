https://ria.ru/20230326/christie-1860789311.html

Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки"

Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки" - РИА Новости, 26.03.2023

Из книг Агаты Кристи убрали "оскорбительные отрывки"

Произведения английской писательницы Агаты Кристи (1890 - 1976) отредактировали для публикации издательством HarperCollins, с тем чтобы убрать из новых изданий... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T22:25

2023-03-26T22:25

2023-03-26T22:27

культура

агата кристи (агата маллоуэн)

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Произведения английской писательницы Агаты Кристи (1890 - 1976) отредактировали для публикации издательством HarperCollins, с тем чтобы убрать из новых изданий отрывки, которые могут задеть чувства тех или иных читателей, сообщила британская газета Telegraph. Согласно изданию, речь идет о новых изданиях, которые только планируется выпустить или которые уже вышли в свет в период с 2020 года. Отредактированные тексты произведений, написанных в период с 1920 по 1976 год, включают, в частности, удаление отрывков, содержащих "описания, оскорбления или отсылки к этнической принадлежности". Отмечается, что в ряде случаев изменения внесены в повествование от лица автора, в том числе через внутренний монолог мисс Марпл или Эркюля Пуаро, двух легендарных персонажей Кристи. Фрагменты высказываний "антипатичных" героев также были вырезаны. К примеру, из романа "Смерть на Ниле" (1937) исчез фрагмент высказывания миссис Аллертон, в котором та жаловалась на "отвратительные" глаза и носы группы детей, а из романа "Загадочное происшествие в Стайлзе" (1920) исчезли сказанные о другом персонаже слова Пуаро о том, что тот "конечно, еврей". Из оригинального выражения "его индийский характер" в сборнике "Последние дела Мисс Марпл и два рассказа" (1979) в новой версии текста убрали слово "индийский", а из романа "Карибская тайна" (1964) удален целый отрывок, где персонаж ночью не увидел в кустах чернокожую девушку. Книги Агаты Кристи - одни из самых публикуемых за всю историю человечества. Писательница также входит в число наиболее переводимых авторов.

https://ria.ru/20220211/kino-1772078562.html

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агата кристи (агата маллоуэн), в мире