Собянин: парки, скверы и дворы благоустроят по программе реновации в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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"Программа реновации не ограничивается только жилой застройкой. Мы преображаем инфраструктуру районов в целом. Около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов благоустроим по этой программе", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в планах столицы также обновление сетей водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации и стройка восьми очистных сооружений.
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"Со старта программы реновации мы уже ввели в эксплуатацию свыше 58 тысяч квартир. Каждый год новое жильё получают всё больше москвичей. По итогам 2022 года переселение начали больше 37 тысяч человек", - добавил мэр.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 230 домов общей площадью 3,3 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство более 380 домов общей площадью 6,9 миллиона квадратных метров. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано 575 стартовых площадок общей мощностью свыше 9 миллионов квадратных метров.