https://ria.ru/20230326/blagoustroystvo-1860896388.html

Собянин: парки, скверы и дворы благоустроят по программе реновации в Москве

Собянин: парки, скверы и дворы благоустроят по программе реновации в Москве - РИА Новости, 27.03.2023

Собянин: парки, скверы и дворы благоустроят по программе реновации в Москве

В Москве около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-26T11:23

2023-03-26T11:23

2023-03-27T12:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

сергей собянин

москва

жилье

благоустройство

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В Москве около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов будут благоустроены по программе реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что в планах столицы также обновление сетей водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации и стройка восьми очистных сооружений. Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. К настоящему времени по программе построено более 230 домов общей площадью 3,3 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство более 380 домов общей площадью 6,9 миллиона квадратных метров. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрано 575 стартовых площадок общей мощностью свыше 9 миллионов квадратных метров.

https://ria.ru/20230220/moskva-1853048879.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей собянин, москва, жилье, благоустройство