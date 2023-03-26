https://ria.ru/20230326/aviatsiya-1860769510.html

Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой

Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой - РИА Новости, 26.03.2023

Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой

Российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой, кадры с места событий оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T19:30

2023-03-26T19:30

2023-03-26T20:20

в мире

авдеевка

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вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой, кадры с места событий оказались в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи, снятой штурмовыми группами российских войск на Авдеевском направлении, запечатлен укрепрайон ВСУ после авиаудара: там показана форма уничтоженных украинских силовиков, а также боевиков с нашивками в виде флага Польши и шевроном с грузинским флагом и надписью Georgia national legion.В пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о наличии всех предпосылок для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение.На минувшей неделе временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, "украинское командование может перебрасывать туда резервы".В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.

https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html

авдеевка

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Кадры с позиций уничтоженных польских и грузинских наемников в районе Авдеевки Кадры с позиций уничтоженных польских и грузинских наемников в районе Авдеевки 2023-03-26T19:30 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, польша, украина, ян гагин, вооруженные силы рф, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины