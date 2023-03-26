https://ria.ru/20230326/aviatsiya-1860769510.html
Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой
Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой - РИА Новости, 26.03.2023
Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой
Российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой, кадры с места событий оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T19:30
2023-03-26T19:30
2023-03-26T20:20
в мире
авдеевка
польша
украина
ян гагин
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860768815_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be92ed67fbe1c98c7150cd1002b7cb83.jpg
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Российская авиация уничтожила группу иностранных наемников под Авдеевкой, кадры с места событий оказались в распоряжении РИА Новости. На видеозаписи, снятой штурмовыми группами российских войск на Авдеевском направлении, запечатлен укрепрайон ВСУ после авиаудара: там показана форма уничтоженных украинских силовиков, а также боевиков с нашивками в виде флага Польши и шевроном с грузинским флагом и надписью Georgia national legion.В пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о наличии всех предпосылок для того, чтобы взять Авдеевку в оперативное окружение.На минувшей неделе временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения продолжают планомерное наступление на Авдеевку, но у противника еще остаются дороги для снабжения, "украинское командование может перебрасывать туда резервы".В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
https://ria.ru/20230325/naemniki-1860593044.html
авдеевка
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860768815_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a15a71af9976ca0093360f032ba07ca6.jpg
Кадры с позиций уничтоженных польских и грузинских наемников в районе Авдеевки
Кадры с позиций уничтоженных польских и грузинских наемников в районе Авдеевки
2023-03-26T19:30
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, польша, украина, ян гагин, вооруженные силы рф, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Польша, Украина, Ян Гагин, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
Российская авиация уничтожила группу наемников под Авдеевкой
Российская авиация уничтожила группу польских и грузинских наемников под Авдеевкой