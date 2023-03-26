https://ria.ru/20230326/artilleriya-1860710149.html

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 26.03.2023

Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:14

2023-03-26T11:14

2023-03-26T11:14

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

херсонская область

херсон

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на левом берегу Днепра, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по городам Херсонской области на левобережье Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в течение суток. Только минувшей ночью, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетел 41 снаряд.

херсонская область

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф