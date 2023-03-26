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Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/artilleriya-1860710149.html
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 26.03.2023
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:14
2023-03-26T11:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на левом берегу Днепра, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по городам Херсонской области на левобережье Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в течение суток. Только минувшей ночью, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетел 41 снаряд.
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безопасность, вооруженные силы украины, херсонская область , херсон, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне спецоперации
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на левом берегу Днепра, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"Ночью в районе населенного пункта Тягинка уничтожена гаубица 2С3 "Акация" с боекомплектом, потери: 5 погибших военных ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых".
Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по городам Херсонской области на левобережье Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в течение суток. Только минувшей ночью, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетел 41 снаряд.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 марта, 16:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХерсонская областьХерсонВооруженные силы РФ
 
 
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