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Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном - РИА Новости, 26.03.2023
Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:14
2023-03-26T11:14
2023-03-26T11:14
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
херсонская область
херсон
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 мар - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили ночью под Херсоном самоходную гаубицу "Акация" и 120-миллиметровый миномет, из которых украинские военные обстреливали города на левом берегу Днепра, сообщил в воскресенье РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Садовое уничтожен миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом и расчетом, потери противника составили: 4 погибших военных ВСУ, 3 раненых". Украинские войска ежедневно наносят артиллерийские удары по городам Херсонской области на левобережье Днепра, выпуская по 100-150 снарядов в течение суток. Только минувшей ночью, по данным экстренных служб региона, по городам Новая Каховка, Каховка и окрестным сёлам прилетел 41 снаряд.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили ночью украинскую гаубицу "Акация" под Херсоном