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Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек - РИА Новости, 26.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 26.03.2023 (обновлено: 15:53 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860739365.html
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек - РИА Новости, 26.03.2023
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:28
2023-03-26T15:53
в мире
артемовск
горловка
донбасс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times."За девять месяцев битвы за Артемовск он почти полностью уничтожен, а 90 процентов его населения, это 70 тысяч человек, бежали. Украинские войска теряют 100-200 солдат в день", — говорится в публикации.Отмечается, что большие потери ВСУ могут вынудить киевский режим отказаться от решения продолжать бороться за город.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860686501.html
артемовск
горловка
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в мире, артемовск, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек

Sunday Times: ВСУ теряют до 200 военных в сутки в ходе боев за Артемовск

© AFP 2023 / Aris MessinisДым в городе Часов Яр недалеко от Артемовска
Дым в городе Часов Яр недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
Дым в городе Часов Яр недалеко от Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times.
"За девять месяцев битвы за Артемовск он почти полностью уничтожен, а 90 процентов его населения, это 70 тысяч человек, бежали. Украинские войска теряют 100-200 солдат в день", — говорится в публикации.
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Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Вчера, 07:05
Отмечается, что большие потери ВСУ могут вынудить киевский режим отказаться от решения продолжать бороться за город.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскГорловкаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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