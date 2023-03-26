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Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек - РИА Новости, 26.03.2023
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T15:28
2023-03-26T15:28
2023-03-26T15:53
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артемовск
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times."За девять месяцев битвы за Артемовск он почти полностью уничтожен, а 90 процентов его населения, это 70 тысяч человек, бежали. Украинские войска теряют 100-200 солдат в день", — говорится в публикации.Отмечается, что большие потери ВСУ могут вынудить киевский режим отказаться от решения продолжать бороться за город.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
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в мире, артемовск, горловка, донбасс, вооруженные силы украины
В мире, Артемовск, Горловка, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек
Sunday Times: ВСУ теряют до 200 военных в сутки в ходе боев за Артемовск