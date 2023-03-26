https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860739365.html

Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек

Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек - РИА Новости, 26.03.2023

Sunday Times: ВСУ каждый день теряют в Артемовске до 200 человек

Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times. РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T15:28

2023-03-26T15:28

2023-03-26T15:53

в мире

артемовск

горловка

донбасс

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Украинская армия ежесуточно теряет до 200 бойцов в сражениях за Артемовск, город практически сровняли с землей, пишет газета The Sunday Times."За девять месяцев битвы за Артемовск он почти полностью уничтожен, а 90 процентов его населения, это 70 тысяч человек, бежали. Украинские войска теряют 100-200 солдат в день", — говорится в публикации.Отмечается, что большие потери ВСУ могут вынудить киевский режим отказаться от решения продолжать бороться за город.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.По последним данным, союзные силы освободили около 70 процентов Артемовска, им удалось перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860686501.html

артемовск

горловка

донбасс

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в мире, артемовск, горловка, донбасс, вооруженные силы украины