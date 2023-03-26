https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860712847.html

Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска

Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска - РИА Новости, 26.03.2023

Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T11:31

2023-03-26T11:31

2023-03-26T12:18

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

украина

горловка

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей. Корреспонденты РИА Новости, работавшие в жилом секторе на юге Артемовска, стали свидетелями эвакуации восьми мирных жителей, которых не могли вывести из города несколько часов из-за интенсивного обстрела со стороны украинских силовиков. "Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - пояснил один из бойцов.По словам жителей Артемовска, в последние несколько дней украинская армия усилила обстрелы частного сектора на юге города. Бойцам группы "Вагнер" удалось вывести семь из восьми человек, 79-летний мужчина скончался в одном из домов по пути от сердечного приступа, спасти его не удалось. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860697725.html

артемовск

украина

горловка

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Эвакуация жителей Артемовска под обстрелами ВСУ Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. 2023-03-26T11:31 true PT4M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, украина, горловка