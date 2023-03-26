https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860712847.html
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска - РИА Новости, 26.03.2023
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе,... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T11:31
2023-03-26T11:31
2023-03-26T12:18
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
украина
горловка
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей. Корреспонденты РИА Новости, работавшие в жилом секторе на юге Артемовска, стали свидетелями эвакуации восьми мирных жителей, которых не могли вывести из города несколько часов из-за интенсивного обстрела со стороны украинских силовиков. "Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - пояснил один из бойцов.По словам жителей Артемовска, в последние несколько дней украинская армия усилила обстрелы частного сектора на юге города. Бойцам группы "Вагнер" удалось вывести семь из восьми человек, 79-летний мужчина скончался в одном из домов по пути от сердечного приступа, спасти его не удалось. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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артемовск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Эвакуация жителей Артемовска под обстрелами ВСУ
Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2023-03-26T11:31
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PT4M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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безопасность, артемовск, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Украина, Горловка
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей Артемовска
Бойцы "Вагнера" под обстрелами эвакуируют жителей южной и восточной части Артемовска
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" под обстрелами украинской армии активно ведут эвакуацию жителей южной и восточной части Артемовска, за который идут бои в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Они (армия Украины – ред.) видят, что людей мирных эвакуируют и бьют целенаправленно. ВОГи (выстрел осколочный гранатомётный - ред.) сбрасывают и из крупного (крупнокалиберных орудий – ред) летит… Хотят людей уничтожить, чтобы как можно меньше правды сказали, что тут происходит. Хотят как можно больше убрать "мирняка" и спокойнее им будет", - рассказал один из бойцов, участвующий в эвакуации людей.
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Корреспонденты РИА Новости, работавшие в жилом секторе на юге Артемовска
, стали свидетелями эвакуации восьми мирных жителей, которых не могли вывести из города несколько часов из-за интенсивного обстрела со стороны украинских силовиков.
"Людей приходится выводить пешком, подгонять транспорт опасно", - пояснил один из бойцов.
По словам жителей Артемовска, в последние несколько дней украинская армия усилила обстрелы частного сектора на юге города.
«
"Ждали эвакуацию. Последние дни было совсем тяжело. К нам в дом четыре или пять раз прилетело, крышу завалило", - рассказал РИА Новости один из местных жителей.
Бойцам группы "Вагнер" удалось вывести семь из восьми человек, 79-летний мужчина скончался в одном из домов по пути от сердечного приступа, спасти его не удалось.
Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка
. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе
. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.