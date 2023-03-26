https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860697725.html

Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский - РИА Новости, 26.03.2023

Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Бойцы группы "Вагнер" взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска в ДНР, который расположен восточнее предприятия РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:13

2023-03-26T09:13

2023-03-26T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

донецкая народная республика

донецкая область

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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска в ДНР, который расположен восточнее предприятия АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на одном из предприятий, которое находится восточнее АЗОМа, оно было зачищено бойцами группы "Вагнер" в середине марта. По словам бойцов группы, здесь был серьезный бой, попали в плен восемь украинских военнослужащих, остальные были уничтожены. По свидетельству собеседников агентства, в ходе ближнего боя было уничтожено 16 украинских военнослужащих. В качестве трофеев были взяты автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО.

артемовск

донецкая народная республика

донецкая область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завод в Артемовске, взятый под контроль бойцами "Вагнера" Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным. 2023-03-26T09:13 true PT3M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", донецкая народная республика, донецкая область