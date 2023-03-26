https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860697725.html
Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский - РИА Новости, 26.03.2023
Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Бойцы группы "Вагнер" взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска в ДНР, который расположен восточнее предприятия РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:13
2023-03-26T09:13
2023-03-26T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
донецкая народная республика
донецкая область
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска в ДНР, который расположен восточнее предприятия АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент РИА Новости побывал на одном из предприятий, которое находится восточнее АЗОМа, оно было зачищено бойцами группы "Вагнер" в середине марта. По словам бойцов группы, здесь был серьезный бой, попали в плен восемь украинских военнослужащих, остальные были уничтожены. По свидетельству собеседников агентства, в ходе ближнего боя было уничтожено 16 украинских военнослужащих. В качестве трофеев были взяты автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО.
артемовск
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860701369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a0daf348ad60a1e9dd486bf756a47ac.jpg
Завод в Артемовске, взятый под контроль бойцами "Вагнера"
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным.
2023-03-26T09:13
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PT3M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, чвк "вагнер", донецкая народная республика, донецкая область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер", Донецкая Народная Республика, Донецкая область
Появились подробности захвата завода в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Бойцы "Вагнера" уничтожили 16 украинских военных при захвате бетонного завода в Артемовске
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар - РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" взяли в плен восемь и уничтожили более 15 украинских военных на бетонном заводе Артемовска в ДНР, который расположен восточнее предприятия АЗОМ (Артемовский завод по обработке цветных металлов), передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент РИА Новости побывал на одном из предприятий, которое находится восточнее АЗОМа, оно было зачищено бойцами группы "Вагнер" в середине марта. По словам бойцов группы, здесь был серьезный бой, попали в плен восемь украинских военнослужащих, остальные были уничтожены.
По свидетельству собеседников агентства, в ходе ближнего боя было уничтожено 16 украинских военнослужащих. В качестве трофеев были взяты автоматы Калашникова и гранатометы производства стран НАТО.
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"(Украинские военные - ред.) пытались эвакуировать "трехсотого" (раненого - ред.), наши зашли с той стороны, им было оказано сопротивление. Поэтому здесь мы уничтожили двух человек", - вспоминает штурм один из бойцов "Вагнера".