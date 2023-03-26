https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860686501.html
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский - РИА Новости, 26.03.2023
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T07:05
2023-03-26T07:05
2023-03-26T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
чвк "вагнер"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860701369_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28eec189dc868ad6ec0912e69bf3d42f.jpg
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным."Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера. "Два парня оставались здесь, и на них вышел один вэсэушник, его пленили. А вот здесь был уничтожен офицер в звании капитана", — рассказал собеседник агентства.В декабре на АЗОМе побывал Владимир Зеленский, который провел там церемонию награждения украинских военных. "Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото", — сказал командир штурмового взвода.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода здесь идут ожесточенные бои. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
https://ria.ru/20230324/naemnik-1860501595.html
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860075696.html
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860701369_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a0daf348ad60a1e9dd486bf756a47ac.jpg
Завод в Артемовске, взятый под контроль бойцами "Вагнера"
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным.
2023-03-26T07:05
true
PT3M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, ЧВК "Вагнер"
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Бойцы "Вагнера" взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда в декабре ездил Зеленский
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным.
"Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.
В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера.
"Два парня оставались здесь, и на них вышел один вэсэушник, его пленили. А вот здесь был уничтожен офицер в звании капитана", — рассказал собеседник агентства.
В декабре на АЗОМе побывал Владимир Зеленский, который провел там церемонию награждения украинских военных.
Под Артемовском убит французский наемник, воевавший на стороне ВСУ
"Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото", — сказал командир штурмового взвода.
АЗОМ — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построен в 1954 году. Занимает большую территорию в северных районах Артемовска. Проектировался с учетом возможного ядерного конфликта и имеет обширную сеть подземных коммуникаций.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Уже более полугода здесь идут ожесточенные бои. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
Командир "Ахмата" считает, что Зеленский не мог побывать в Артемовске