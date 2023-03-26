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Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский - РИА Новости, 26.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:05 26.03.2023 (обновлено: 11:04 26.03.2023)
https://ria.ru/20230326/artemovsk-1860686501.html
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский - РИА Новости, 26.03.2023
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T07:05
2023-03-26T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости.Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным."Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера. "Два парня оставались здесь, и на них вышел один вэсэушник, его пленили. А вот здесь был уничтожен офицер в звании капитана", — рассказал собеседник агентства.В декабре на АЗОМе побывал Владимир Зеленский, который провел там церемонию награждения украинских военных. "Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото", — сказал командир штурмового взвода.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода здесь идут ожесточенные бои. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
https://ria.ru/20230324/naemnik-1860501595.html
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Завод в Артемовске, взятый под контроль бойцами "Вагнера"
Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости. Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным.
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в мире, артемовск, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, ЧВК "Вагнер"
Группа "Вагнер" заняла весь завод в Артемовске, куда приезжал Зеленский

Бойцы "Вагнера" взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске, куда в декабре ездил Зеленский

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 мар — РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), передает корреспондент РИА Новости.
Корреспондент побывал в одном из цехов и убедился, что "Вагнер" контролирует всю территорию АЗОМа. По словам штурмовавших завод бойцов, в цехах есть несколько бомбоубежищ, в которых можно переждать артиллерийские обстрелы и авиаудары, но для украинских войск появление "Вагнера" оказалось совершенно неожиданным.
"Мы пытались найти пути в цех, потом я обнаружил этот проход. Зашли незаметно, украинский стрелок нас проворонил. Я услышал, что за стеной разговаривает группа противника. Я скомандовал штурмовикам подойти ко мне, и мы вступили в бой. Скопление вэсэушников ожидало атаки с другой стороны, где мои ребята ранее пытались зайти в цех", — рассказал РИА Новости командир штурмового взвода.
В результате боя "вагнеровцы" взяли в плен украинского военнослужащего и уничтожили еще нескольких, в том числе офицера.
"Два парня оставались здесь, и на них вышел один вэсэушник, его пленили. А вот здесь был уничтожен офицер в звании капитана", — рассказал собеседник агентства.
В декабре на АЗОМе побывал Владимир Зеленский, который провел там церемонию награждения украинских военных.
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"Вот то самое место, где господин Зеленский давал интервью и раздавал награды своим военным, которые якобы доблестно обороняют этот завод. Вот здесь они сделали групповое фото", — сказал командир штурмового взвода.

АЗОМ — бывший завод цветной металлургии имени Э. И. Квиринга, построен в 1954 году. Занимает большую территорию в северных районах Артемовска. Проектировался с учетом возможного ядерного конфликта и имеет обширную сеть подземных коммуникаций.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Уже более полугода здесь идут ожесточенные бои. Сейчас, по словам основателя "Вагнера" Евгения Пригожина, под контролем группы находится примерно 70 процентов территории города.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскЧВК "Вагнер"
 
 
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