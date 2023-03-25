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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 25.03.2023
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08:36 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/zemletryasenie-1860554843.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 25.03.2023
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T08:36
2023-03-25T08:36
в мире
турция
сирия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 4.39 по времени UTC (7.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
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в мире, турция, сирия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Сирия, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

На юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

© AFP 2023 / Yasin AkgulСпасатели разбирают завалы после землетрясения в Турции
Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / Yasin Akgul
Спасатели разбирают завалы после землетрясения в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на территории провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 4.39 по времени UTC (7.39 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к юго-западу от города Эльбистан. Очаг залегал на глубине двух километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
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В миреТурцияСирияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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