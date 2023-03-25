https://ria.ru/20230325/yemen-1860607583.html
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз - РИА Новости, 25.03.2023
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз
Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:12
2023-03-25T16:12
2023-03-25T16:12
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
сана
ансар алла
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КАИР, 25 мар - РИА Новости. Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник во властных структурах указанной провинции. "Принадлежащий "Ансар Алла" беспилотник атаковал кортеж губернатора Таиза Набиля Шамсана в районе на западе Таиза на дороге между городами Аль-Маха и Таиз", - отметил источник. По его словам, нападение привело к гибели одного военнослужащего и ранению еще одного из машины сопровождения. С 2014 года хуситы контролируют большинство провинций на севере и в центральной части Йемена, в том числе столицу страны Сану. С марта 2015 года арабские страны во главе с Саудовской Аравией ведут военные действия против хуситов на стороне армии международно признанного правительства, но не смогли отобрать у них занятые территории. В последнюю неделю столкновения между правительственной армией и силами хуситов в ряде провинций, в том числе в Марибе на севере страны, обострились, что привело к жертвам с двух сторон.
https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html
https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, таиз (мухафаза), сана, ансар алла
В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Сана, Ансар Алла
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз
Губернатор йеменской провинции Таиз выжил во время покушения с использованием беспилотника