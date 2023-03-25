https://ria.ru/20230325/yemen-1860607583.html

Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз

Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз - РИА Новости, 25.03.2023

Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз

Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:12

2023-03-25T16:12

2023-03-25T16:12

в мире

йемен

таиз (мухафаза)

сана

ансар алла

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КАИР, 25 мар - РИА Новости. Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник во властных структурах указанной провинции. "Принадлежащий "Ансар Алла" беспилотник атаковал кортеж губернатора Таиза Набиля Шамсана в районе на западе Таиза на дороге между городами Аль-Маха и Таиз", - отметил источник. По его словам, нападение привело к гибели одного военнослужащего и ранению еще одного из машины сопровождения. С 2014 года хуситы контролируют большинство провинций на севере и в центральной части Йемена, в том числе столицу страны Сану. С марта 2015 года арабские страны во главе с Саудовской Аравией ведут военные действия против хуситов на стороне армии международно признанного правительства, но не смогли отобрать у них занятые территории. В последнюю неделю столкновения между правительственной армией и силами хуситов в ряде провинций, в том числе в Марибе на севере страны, обострились, что привело к жертвам с двух сторон.

https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html

https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html

йемен

таиз (мухафаза)

сана

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, таиз (мухафаза), сана, ансар алла