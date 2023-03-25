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Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз - РИА Новости, 25.03.2023
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16:12 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/yemen-1860607583.html
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз - РИА Новости, 25.03.2023
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз
Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:12
2023-03-25T16:12
в мире
йемен
таиз (мухафаза)
сана
ансар алла
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КАИР, 25 мар - РИА Новости. Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник во властных структурах указанной провинции. "Принадлежащий "Ансар Алла" беспилотник атаковал кортеж губернатора Таиза Набиля Шамсана в районе на западе Таиза на дороге между городами Аль-Маха и Таиз", - отметил источник. По его словам, нападение привело к гибели одного военнослужащего и ранению еще одного из машины сопровождения. С 2014 года хуситы контролируют большинство провинций на севере и в центральной части Йемена, в том числе столицу страны Сану. С марта 2015 года арабские страны во главе с Саудовской Аравией ведут военные действия против хуситов на стороне армии международно признанного правительства, но не смогли отобрать у них занятые территории. В последнюю неделю столкновения между правительственной армией и силами хуситов в ряде провинций, в том числе в Марибе на севере страны, обострились, что привело к жертвам с двух сторон.
https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html
https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html
йемен
таиз (мухафаза)
сана
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Дарья Буймова
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в мире, йемен, таиз (мухафаза), сана, ансар алла
В мире, Йемен, Таиз (мухафаза), Сана, Ансар Алла
Власти Йемена сообщили о покушении на губернатора провинции Таиз

Губернатор йеменской провинции Таиз выжил во время покушения с использованием беспилотника

© AP Photo / Abdulnasser AlseddikТаиз
Таиз - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Таиз. Архивное фото
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КАИР, 25 мар - РИА Новости. Губернатор провинции Таиз на юго-западе Йемена выжил во время покушения на него с использованием беспилотника, предположительно, со стороны группировки "Ансар Алла" (хуситов), сообщил РИА Новости источник во властных структурах указанной провинции.
"Принадлежащий "Ансар Алла" беспилотник атаковал кортеж губернатора Таиза Набиля Шамсана в районе на западе Таиза на дороге между городами Аль-Маха и Таиз", - отметил источник.
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По его словам, нападение привело к гибели одного военнослужащего и ранению еще одного из машины сопровождения.
С 2014 года хуситы контролируют большинство провинций на севере и в центральной части Йемена, в том числе столицу страны Сану. С марта 2015 года арабские страны во главе с Саудовской Аравией ведут военные действия против хуситов на стороне армии международно признанного правительства, но не смогли отобрать у них занятые территории. В последнюю неделю столкновения между правительственной армией и силами хуситов в ряде провинций, в том числе в Марибе на севере страны, обострились, что привело к жертвам с двух сторон.
Местные жители осматривают разрушенный дом после авиаударов по селу Якла в Йемене - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
В порту на востоке Йемена прогремели два взрыва
21 октября 2022, 17:29
 
В миреЙеменТаиз (мухафаза)СанаАнсар Алла
 
 
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