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СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:36
2023-03-25T00:36
2023-03-25T00:54
специальная военная операция на украине
краматорск
славянск
киев
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание "Страна.ua".По данным издания, сообщается "о взрывах в Краматорске", а также "о двух взрывах в Славянске".Под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледара. На севере идет борьба за Артемовск.
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краматорск, славянск, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Славянск, Киев, В мире
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы
"Страна.ua": в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР прогремели взрывы