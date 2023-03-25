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СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 25.03.2023 (обновлено: 00:54 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/vzryvy-1860536216.html
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2023
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T00:36
2023-03-25T00:54
специальная военная операция на украине
краматорск
славянск
киев
в мире
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание "Страна.ua".По данным издания, сообщается "о взрывах в Краматорске", а также "о двух взрывах в Славянске".Под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледара. На севере идет борьба за Артемовск.
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краматорск
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краматорск, славянск, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Славянск, Киев, В мире
СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы

"Страна.ua": в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части ДНР прогремели взрывы

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, сообщается "о взрывах в Краматорске", а также "о двух взрывах в Славянске".
Одесса - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
23 марта, 23:08
Под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледара. На севере идет борьба за Артемовск.
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскСлавянскКиевВ мире
 
 
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