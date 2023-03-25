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СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы

СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы - РИА Новости, 25.03.2023

СМИ: в Краматорске и Славянске прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T00:36

2023-03-25T00:36

2023-03-25T00:54

специальная военная операция на украине

краматорск

славянск

киев

в мире

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на субботу в Краматорске и Славянске в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, передает украинское издание "Страна.ua".По данным издания, сообщается "о взрывах в Краматорске", а также "о двух взрывах в Славянске".Под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск. На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледара. На севере идет борьба за Артемовск.

https://ria.ru/20230323/odessa-1860230648.html

краматорск

славянск

киев

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краматорск, славянск, киев, в мире