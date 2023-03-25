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Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться - РИА Новости, 25.03.2023
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12:06 25.03.2023
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Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться - РИА Новости, 25.03.2023
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться
Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:06
2023-03-25T12:06
россия
дмитрий медведев
экономика
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Насчет возвращения: этот процесс будет разным. Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху. Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов. В конечном счете это будет всё равно в нашу пользу", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, экономика
Россия, Дмитрий Медведев, Экономика
Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться

Зампред Совбеза Медведев: процесс возвращения в Россию ушедших компаний будет разным

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Насчет возвращения: этот процесс будет разным. Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху. Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов. В конечном счете это будет всё равно в нашу пользу", - сказал Медведев.
 
РоссияДмитрий МедведевЭкономика
 
 
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