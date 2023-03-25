Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться
Зампред Совбеза Медведев: процесс возвращения в Россию ушедших компаний будет разным
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"Насчет возвращения: этот процесс будет разным. Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху. Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов. В конечном счете это будет всё равно в нашу пользу", - сказал Медведев.