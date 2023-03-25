https://ria.ru/20230325/vozvraschenie-1860577617.html

Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться

Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться - РИА Новости, 25.03.2023

Медведев предположил, как ушедшие из России компании будут возвращаться

Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:06

2023-03-25T12:06

2023-03-25T12:06

россия

дмитрий медведев

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Процесс возвращения ушедших компаний в РФ будет разным, кто-то вернется сразу после завершения военной спецоперации, кто-то будет ждать одобрения сверху, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Насчет возвращения: этот процесс будет разным. Кто-то, на мой взгляд, вернется, как только закончится СВО. Вот кто-то на следующий день побежит. Кто-то будет ждать одобрения сверху. Есть отдельные сумасшедшие компании, которые заявляют о том, что они ушли с нашего рынка по идеологическим причинам. Черт с ним, пользуйтесь их аналогами, выбирайте, скажем, между Apple и Android, между различными видами операционных систем и гаджетов. В конечном счете это будет всё равно в нашу пользу", - сказал Медведев.

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, дмитрий медведев, экономика