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Путин осведомлен о поставках Западом вооружения на Украину - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:06 25.03.2023 (обновлено: 20:21 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/vooruzheniya-1860640353.html
Путин осведомлен о поставках Западом вооружения на Украину
Путин осведомлен о поставках Западом вооружения на Украину - РИА Новости, 25.03.2023
Путин осведомлен о поставках Западом вооружения на Украину
Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:06
2023-03-25T20:21
специальная военная операция на украине
украина
в мире
владимир путин
павел зарубин
россия
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент РФ Владимир Путин."Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляется вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, - конечно, мы... знаем об этих планах поставок", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, в мире, владимир путин, павел зарубин, россия, нато, сергей лавров, донбасс, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, НАТО, Сергей Лавров, Донбасс, США
Путин осведомлен о поставках Западом вооружения на Украину

Путин подтвердил наличие угроз из-за поставок Западом вооружения на Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Угроза от поставок вооружения на Украину есть, Россия знает об этих поставках, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас конфликт, поставляется вооружение, это всегда угроза. Что касается того, каковы они для нас, эти угрозы, как их можно оценивать, - конечно, мы... знаем об этих планах поставок", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
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Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Россия уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВладимир ПутинПавел ЗарубинРоссияНАТОСергей ЛавровДонбассСША
 
 
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