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В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении - РИА Новости, 25.03.2023
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12:38 25.03.2023 (обновлено: 15:24 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/vooruzhenie-1860583572.html
В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении
В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении - РИА Новости, 25.03.2023
В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении
Количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, окажется проблемой для Вооруженных сил постсоветской республики, написал обозреватель Крис Осборн в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:38
2023-03-25T15:24
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, окажется проблемой для Вооруженных сил постсоветской республики, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive."Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать", — говорится в материале.Эксперт утверждает, что ВСУ не смогут захватить или удержать территории с тем количеством американских БМП, которое они получат, поскольку эта машина может выдерживать лишь небольшие вооруженные столкновения.Тридцать первого января американское транспортное командование сообщило, что США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, американцы пообещали Киеву бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.В феврале первый украинский батальон завершил обучение использованию Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия).
https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html
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в мире, украина, сша, киев
В мире, Украина, США, Киев
В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении

19FortyFive: Украине поставят слишком мало БМП Bradley для успешного контрнаступления ВСУ

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, окажется проблемой для Вооруженных сил постсоветской республики, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive.
"Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать", — говорится в материале.
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Эксперт утверждает, что ВСУ не смогут захватить или удержать территории с тем количеством американских БМП, которое они получат, поскольку эта машина может выдерживать лишь небольшие вооруженные столкновения.
«

"Способность Bradley действительно отвоевать и "удержать" земли будет зависеть от объединения с крупными формированиями на более широкой территории, пригодной для маневров", — указал Осборн.

Тридцать первого января американское транспортное командование сообщило, что США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, американцы пообещали Киеву бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.
В феврале первый украинский батальон завершил обучение использованию Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия).
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