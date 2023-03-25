https://ria.ru/20230325/vooruzhenie-1860583572.html

В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении

В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении - РИА Новости, 25.03.2023

В США сообщили Украине плохие новости о поставляемом ВСУ вооружении

Количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, окажется проблемой для Вооруженных сил постсоветской республики, написал обозреватель Крис Осборн в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:38

2023-03-25T12:38

2023-03-25T15:24

в мире

украина

сша

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848588317_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e706ccec5b27698ecefe256b3b4047b2.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Количество бронемашин Bradley, отправленных на Украину, окажется проблемой для Вооруженных сил постсоветской республики, написал обозреватель Крис Осборн в статье для 19FortyFive."Прибывающих Bradley просто может не хватить, чтобы украинцы смогли контратаковать", — говорится в материале.Эксперт утверждает, что ВСУ не смогут захватить или удержать территории с тем количеством американских БМП, которое они получат, поскольку эта машина может выдерживать лишь небольшие вооруженные столкновения.Тридцать первого января американское транспортное командование сообщило, что США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, американцы пообещали Киеву бронетранспортеры Stryker и танки Abrams.В феврале первый украинский батальон завершил обучение использованию Bradley на базе общевойсковой подготовки в Графенвере (Германия).

https://ria.ru/20230324/vsu-1860429970.html

https://ria.ru/20230325/ssha-1860550804.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев