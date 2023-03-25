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В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой - РИА Новости, 25.03.2023
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15:11 25.03.2023 (обновлено: 17:07 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/velikobritaniya-1860598215.html
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой - РИА Новости, 25.03.2023
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой
Состояние Вооруженных сил Соединенного Королевства настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что Великобританию теперь нужно предупреждать за десять... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:11
2023-03-25T17:07
в мире
великобритания
россия
ричард бэрронс
нато
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Состояние Вооруженных сил Соединенного Королевства настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что Великобританию теперь нужно предупреждать за десять лет до нападения, чтобы ему противостоять, заявил изданию Daily Mail генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.По его словам, состояние армии Великобритании настолько сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования, что стране будет довольно сложно защитить себя в случае внезапного нападения.Сэр Бэрронс назвал "неспособность инвестировать" в Вооруженные силы "огромным недостатком", угрожающим выбить Великобританию "из колеи" по сравнению с союзниками по НАТО, такими как Франция, Германия и Польша, которые наращивают свои расходы на оборону.Ранее генерал в отставке в статье для The Sun заявлял, что в случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов в британской армии кончатся за один день.
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в мире, великобритания, россия, ричард бэрронс, нато
В мире, Великобритания, Россия, Ричард Бэрронс, НАТО
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой

Генерал Бэрронс: Британия отразит удар России, если Путин предупредит о нем за десять лет

© Фото : Royal Navy/LPhot Paul HallСолдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19, проходивших на территории Литвы и Швеции
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19, проходивших на территории Литвы и Швеции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : Royal Navy/LPhot Paul Hall
Солдаты Королевского военно-морского флота Великобритании на учениях Baltops 19, проходивших на территории Литвы и Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Состояние Вооруженных сил Соединенного Королевства настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что Великобританию теперь нужно предупреждать за десять лет до нападения, чтобы ему противостоять, заявил изданию Daily Mail генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.
«

"Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает", — посетовал бывший военный.

По его словам, состояние армии Великобритании настолько сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования, что стране будет довольно сложно защитить себя в случае внезапного нападения.
Сэр Бэрронс назвал "неспособность инвестировать" в Вооруженные силы "огромным недостатком", угрожающим выбить Великобританию "из колеи" по сравнению с союзниками по НАТО, такими как Франция, Германия и Польша, которые наращивают свои расходы на оборону.
Ранее генерал в отставке в статье для The Sun заявлял, что в случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов в британской армии кончатся за один день.
Военнослужащие воздушно-десантных войск Великобритании во время учений - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В Великобритании одной фразой описали состояние своих вооруженных сил
14 марта, 13:11
 
В миреВеликобританияРоссияРичард БэрронсНАТО
 
 
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