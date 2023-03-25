https://ria.ru/20230325/velikobritaniya-1860598215.html
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой - РИА Новости, 25.03.2023
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой
Состояние Вооруженных сил Соединенного Королевства настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что Великобританию теперь нужно предупреждать за десять... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:11
2023-03-25T15:11
2023-03-25T17:07
в мире
великобритания
россия
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Состояние Вооруженных сил Соединенного Королевства настолько плачевное из-за сокращения финансирования, что Великобританию теперь нужно предупреждать за десять лет до нападения, чтобы ему противостоять, заявил изданию Daily Mail генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.По его словам, состояние армии Великобритании настолько сильно ухудшилось из-за сокращения финансирования, что стране будет довольно сложно защитить себя в случае внезапного нападения.Сэр Бэрронс назвал "неспособность инвестировать" в Вооруженные силы "огромным недостатком", угрожающим выбить Великобританию "из колеи" по сравнению с союзниками по НАТО, такими как Франция, Германия и Польша, которые наращивают свои расходы на оборону.Ранее генерал в отставке в статье для The Sun заявлял, что в случае прямого военного столкновения с Россией запасы снарядов в британской армии кончатся за один день.
https://ria.ru/20230314/velikobritaniya-1857761144.html
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в мире, великобритания, россия, ричард бэрронс, нато
В мире, Великобритания, Россия, Ричард Бэрронс, НАТО
В Великобритании обратились к Путину с неожиданной просьбой
Генерал Бэрронс: Британия отразит удар России, если Путин предупредит о нем за десять лет