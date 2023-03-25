https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html

Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023

Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

Россия будет расширять использование тех валют, которые считает надежными, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:23

2023-03-25T20:23

2023-03-25T20:39

россия

владимир путин

экономика

ближний восток

павел зарубин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет расширять использование тех валют, которые считает надежными, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24"."С нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях. Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Ну мы так постепенно будем расширять это, будем расширять те валюты, которые являются надежными. Да, мы понимаем есть определенные преимущества у доллара сегодня, есть определенные ограничения у тех валют, которыми мы пользуемся, не только юанем, но и другими валютами. Но каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты, и все страны будут к этому стремиться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230325/dollar-1860642666.html

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика, ближний восток, павел зарубин