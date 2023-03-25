https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html
Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин
Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023
Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин
Россия будет расширять использование тех валют, которые считает надежными, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T20:23
2023-03-25T20:23
2023-03-25T20:39
россия
владимир путин
экономика
ближний восток
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия будет расширять использование тех валют, которые считает надежными, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24"."С нами с удовольствием договариваются наши партнеры рассчитываться в юанях. Вы знаете, что нефтедобывающие страны Ближнего Востока заявили, что они тоже хотят расчеты в юанях вести. Ну мы так постепенно будем расширять это, будем расширять те валюты, которые являются надежными. Да, мы понимаем есть определенные преимущества у доллара сегодня, есть определенные ограничения у тех валют, которыми мы пользуемся, не только юанем, но и другими валютами. Но каждая страна заинтересована в укреплении своей национальной валюты, и все страны будут к этому стремиться", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230325/dollar-1860642666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика, ближний восток, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Экономика, Ближний Восток, Павел Зарубин
Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин
Путин: Россия будет расширять использование тех валют, которые считает надежными