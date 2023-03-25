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Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США - РИА Новости, 25.03.2023
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23:39 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860665305.html
Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США
Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США - РИА Новости, 25.03.2023
Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США
Турция не находится в панике из-за возможности срыва сделки по истребителям F-16, альтернатива у Анкары есть, заявил официальный представитель президента Турции РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:39
2023-03-25T23:39
в мире
турция
сша
ибрагим калын
энтони блинкен
f-16
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция не находится в панике из-за возможности срыва сделки по истребителям F-16, альтернатива у Анкары есть, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее он в интервью турецкому телеканалу NTV также признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. "Говорить о том, что мы находимся в панике из-за того, что в случае срыва сделки (по F-16) наше небо не будет в безопасности, не приходится. Альтернативы у нас есть, Турция также работает над отечественными разработками", - сказал Калын в интервью турецкому телеканалу NTV. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
https://ria.ru/20230325/nato-1860663036.html
https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html
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в мире, турция, сша, ибрагим калын, энтони блинкен, f-16
В мире, Турция, США, Ибрагим Калын, Энтони Блинкен, F-16
Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США

Калын: Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США

© AP Photo / Selcan HacaogluТурецкий истребитель F-16
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Турецкий истребитель F-16 . Архивное фото
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция не находится в панике из-за возможности срыва сделки по истребителям F-16, альтернатива у Анкары есть, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее он в интервью турецкому телеканалу NTV также признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями.
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
В Турции рассказали, какую ошибку США могут совершить в отношении Анкары
Вчера, 23:29
"Говорить о том, что мы находимся в панике из-за того, что в случае срыва сделки (по F-16) наше небо не будет в безопасности, не приходится. Альтернативы у нас есть, Турция также работает над отечественными разработками", - сказал Калын в интервью турецкому телеканалу NTV.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Анкара может отказаться от закупки F-16 у США, заявили в Совбезе Турции
6 марта, 06:03
 
В миреТурцияСШАИбрагим КалынЭнтони БлинкенF-16
 
 
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