https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860665305.html

Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США

Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США - РИА Новости, 25.03.2023

Турция не паникует из-за возможности срыва сделки по F-16 с США

Турция не находится в панике из-за возможности срыва сделки по истребителям F-16, альтернатива у Анкары есть, заявил официальный представитель президента Турции РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:39

2023-03-25T23:39

2023-03-25T23:39

в мире

турция

сша

ибрагим калын

энтони блинкен

f-16

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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция не находится в панике из-за возможности срыва сделки по истребителям F-16, альтернатива у Анкары есть, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил ранее госсекретарь Энтони Блинкен. Ранее он в интервью турецкому телеканалу NTV также признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса, необходимо устранение озабоченностей законодателей. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял РИА Новости, что Анкара может отказаться от закупки F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями. "Говорить о том, что мы находимся в панике из-за того, что в случае срыва сделки (по F-16) наше небо не будет в безопасности, не приходится. Альтернативы у нас есть, Турция также работает над отечественными разработками", - сказал Калын в интервью турецкому телеканалу NTV. США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".

https://ria.ru/20230325/nato-1860663036.html

https://ria.ru/20230306/istrebiteli-1856042797.html

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в мире, турция, сша, ибрагим калын, энтони блинкен, f-16