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Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России - РИА Новости, 25.03.2023
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15:18 25.03.2023 (обновлено: 16:27 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860599607.html
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:18
2023-03-25T16:27
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хатай (провинция)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", - говорится в сообщении.
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россия
турция
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россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция)
Россия, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хатай (провинция)
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России

Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов для восстановления зданий

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", - говорится в сообщении.
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РоссияТурцияВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганХатай (провинция)
 
 
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