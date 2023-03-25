https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860599607.html
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:18
2023-03-25T15:18
2023-03-25T16:27
россия
турция
в мире
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
хатай (провинция)
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция)
Россия, Турция, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Хатай (провинция)
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России
Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов для восстановления зданий