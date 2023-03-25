https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860599607.html

Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России

Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России - РИА Новости, 25.03.2023

Путин и Эрдоган договорились обсудить поставки стройматериалов из России

Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:18

2023-03-25T15:18

2023-03-25T16:27

россия

турция

в мире

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

хатай (провинция)

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган условились проработать возможности поставок из России стройматериалов для восстановления разрушенных землетрясением зданий, сообщает пресс-служба Кремля."Президент Турции еще раз искренне поблагодарил за оказанную помощь в преодолении последствий землетрясения, в том числе за недавнее развертывание российского полевого госпиталя в провинции Хатай. Условлено также проработать возможности налаживания поставок из России стройматериалов в интересах восстановления разрушенной инфраструктуры и жилья", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/vosstanovlenie-1859188548.html

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турция

хатай (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, турция, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, хатай (провинция)