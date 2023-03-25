https://ria.ru/20230325/turtsiya-1860598555.html
Путин и Эрдоган удовлетворены динамикой экономических связей
Путин и Эрдоган удовлетворены динамикой экономических связей - РИА Новости, 25.03.2023
Путин и Эрдоган удовлетворены динамикой экономических связей
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение положительной динамикой экономических связей,... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:13
2023-03-25T15:13
2023-03-25T16:27
экономика
аэс "аккую"
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразили удовлетворение положительной динамикой экономических связей, включая поставки газа и строительство АЭС "Аккую", сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные темы российско-турецкого партнерства в различных областях. Выражено удовлетворение положительной динамикой торгово-экономических связей, успешной реализацией совместных стратегических проектов в сфере энергетики, включая поставки газа и строительство в Турции АЭС "Аккую", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230325/erdogan-1860598114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэс "аккую", россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Экономика, АЭС "Аккую", Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган удовлетворены динамикой экономических связей
Путин и Эрдоган удовлетворены динамикой экономических связей, включая поставки газа