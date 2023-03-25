https://ria.ru/20230325/svatovo-1860615958.html

При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель

При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель - РИА Новости, 25.03.2023

При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель

Молодой человек погиб в результате обстрела города Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, еще одна мирная жительница пострадала, сообщили представительство республики в... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T17:10

2023-03-25T17:10

2023-03-25T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

lockheed martin

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вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате обстрела города Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, еще одна мирная жительница пострадала, сообщили представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения, разрушен один жилой дом, и шесть домов повреждено. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент обстрела жилых домов в населенном пункте Сватово", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и близлежащие населенные пункты. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860609414.html

сватово

луганская народная республика

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в мире, сватово, луганская народная республика, lockheed martin , bae systems, вооруженные силы украины, украина