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При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель
При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель - РИА Новости, 25.03.2023
При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель
Молодой человек погиб в результате обстрела города Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, еще одна мирная жительница пострадала, сообщили представительство республики в... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:10
2023-03-25T17:10
2023-03-25T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
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lockheed martin
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ЛУГАНСК, 25 мар - РИА Новости. Молодой человек погиб в результате обстрела города Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS, еще одна мирная жительница пострадала, сообщили представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "В результате обстрела населенного пункта Сватово с применением РСЗО HIMARS (противником выпущено две ракеты типа M31 GMLRS) погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения, разрушен один жилой дом, и шесть домов повреждено. Камера видеонаблюдения зафиксировала момент обстрела жилых домов в населенном пункте Сватово", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ситуация на сватовском и кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Сватово и близлежащие населенные пункты. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860609414.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сватово, Луганская Народная Республика, Lockheed Martin , BAE Systems, Вооруженные силы Украины, Украина
При украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель
В ЛНР сообщили, что при украинском обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель