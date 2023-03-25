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Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023
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15:55 25.03.2023 (обновлено: 15:58 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"
Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" рискуют стать самой смешной ложью американского... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T15:55
2023-03-25T15:58
в мире
сша
европа
россия
владимир путин
такер карлсон
сеймур херш
северный поток
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" рискуют стать самой смешной ложью американского правительства за год, заявил в эфире Fox News журналист Такер Карлсон."Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. &lt;...&gt; Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Не задавай вопросов, или ты русский агент", — пояснил Карлсон.При этом, как считает ведущий, история оказалась слишком абсурдной, поэтому США создали единый медийный фронт для новой лжи об инциденте на "Северных потоках", считает он."Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. Это было неправильно, согласны, не Путин взорвал трубопровод. Это были украинцы, но не украинцы. Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет-нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали. Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома", — сыронизировал Такер Карлсон.В пятницу автор расследования о причастности администрации Байдена к терактам на "Северных потоках", журналист Сеймур Херш связал проведение диверсии с возможным "гневом или наказанием" США в отношении канцлера Германии Олафа Шольца из-за нежелания Берлина ранее поставлять Киеву больше военной помощи.
https://ria.ru/20230324/vzryv-1860434178.html
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в мире, сша, европа, россия, владимир путин, такер карлсон, сеймур херш, северный поток
В мире, США, Европа, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Сеймур Херш, Северный поток
Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"

Ведущий Fox News Карлсон разоблачил ложь Байдена о России и диверсии на "Северных потоках"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" рискуют стать самой смешной ложью американского правительства за год, заявил в эфире Fox News журналист Такер Карлсон.
"Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. <...> Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Не задавай вопросов, или ты русский агент", — пояснил Карлсон.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
СМИ сообщили новые подробности о диверсии на "Северных потоках"
24 марта, 16:08
При этом, как считает ведущий, история оказалась слишком абсурдной, поэтому США создали единый медийный фронт для новой лжи об инциденте на "Северных потоках", считает он.
"Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. Это было неправильно, согласны, не Путин взорвал трубопровод. Это были украинцы, но не украинцы. Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет-нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали. Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома", — сыронизировал Такер Карлсон.
В пятницу автор расследования о причастности администрации Байдена к терактам на "Северных потоках", журналист Сеймур Херш связал проведение диверсии с возможным "гневом или наказанием" США в отношении канцлера Германии Олафа Шольца из-за нежелания Берлина ранее поставлять Киеву больше военной помощи.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Китай стал соавтором резолюции России о расследовании по "Северным потокам"
23 марта, 22:24
 
В миреСШАЕвропаРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонСеймур ХершСеверный поток
 
 
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