https://ria.ru/20230325/ssha-1860605518.html

Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"

Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках" - РИА Новости, 25.03.2023

Американский ведущий разоблачил ложь Байдена о "Северных потоках"

Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" рискуют стать самой смешной ложью американского... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T15:55

2023-03-25T15:55

2023-03-25T15:58

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сеймур херш

северный поток

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Высказывания администрации Байдена по поводу диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" рискуют стать самой смешной ложью американского правительства за год, заявил в эфире Fox News журналист Такер Карлсон."Владимир Путин взорвал российский газопровод в Европу. Так зачем же Путину делать что-то подобное? Ну, нам сказали, потому что он злой. <...> Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь. Конечно, это сделал Путин, они нас поучали. Не задавай вопросов, или ты русский агент", — пояснил Карлсон.При этом, как считает ведущий, история оказалась слишком абсурдной, поэтому США создали единый медийный фронт для новой лжи об инциденте на "Северных потоках", считает он."Хорошо, они признали, что Путин этого не делал. Это было неправильно, согласны, не Путин взорвал трубопровод. Это были украинцы, но не украинцы. Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. Нет-нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали. Это были мошенники-украинцы, действовавшие против России, но никак не связанные с администрацией Байдена. Это хорошие люди, борющиеся за благородное дело, но делающие это совершенно самостоятельно, без нашей помощи или ведома", — сыронизировал Такер Карлсон.В пятницу автор расследования о причастности администрации Байдена к терактам на "Северных потоках", журналист Сеймур Херш связал проведение диверсии с возможным "гневом или наказанием" США в отношении канцлера Германии Олафа Шольца из-за нежелания Берлина ранее поставлять Киеву больше военной помощи.

https://ria.ru/20230324/vzryv-1860434178.html

https://ria.ru/20230323/rezolyutsiya-1860224576.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, европа, россия, владимир путин, такер карлсон, сеймур херш, северный поток