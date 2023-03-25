https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860657612.html

Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном

Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном - РИА Новости, 25.03.2023

Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном

Президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у России очень много такого оружия, но она его пока не... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:16

2023-03-25T22:16

2023-03-25T23:40

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авдеевка

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у России очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Путин также сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, и подчеркнул, что с поставками Западом оружия Киеву конфликт лишь продлится. Путин — о поставках оружия Киеву В интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Президент подчеркнул, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он также заявил, что если украинская сторона применит боеприпасы с обедненным ураном, это среди прочих последствий неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей. Путин сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, отметив, что военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами - “такими, которых многие и не ждали”. Путин также коснулся и взаимоотношений Москвы и Минска. По его словам, Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делало США десятилетие. Он также сообщил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля. Ход операции Минобороны РФ сообщило в субботу, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных. Также группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники. На донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу.На купянском было уничтожено до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве. Кроме того, российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", — сказал он.Вокруг операции Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится на Запорожскую АЭС на следующей неделе, чтобы, как подчеркнули в организации, “лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране”. Владимир Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор президента и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ заявил, что российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 миллиона человек. Также, по его словам, успешной защите страны сейчас соответствует армия, основанная как на призыве, так и на контрактной основе.

https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html

https://ria.ru/20230324/polk-1860323045.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

китай

авдеевка

украина

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