https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860657612.html
Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном
Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном - РИА Новости, 25.03.2023
Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном
Президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у России очень много такого оружия, но она его пока не... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T22:16
2023-03-25T22:16
2023-03-25T23:40
специальная военная операция на украине
россия
китай
владимир путин
запорожская аэс
рафаэль гросси
авдеевка
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у России очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Путин также сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, и подчеркнул, что с поставками Западом оружия Киеву конфликт лишь продлится. Путин — о поставках оружия Киеву В интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24" Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Президент подчеркнул, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он также заявил, что если украинская сторона применит боеприпасы с обедненным ураном, это среди прочих последствий неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей. Путин сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, отметив, что военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами - “такими, которых многие и не ждали”. Путин также коснулся и взаимоотношений Москвы и Минска. По его словам, Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делало США десятилетие. Он также сообщил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля. Ход операции Минобороны РФ сообщило в субботу, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных. Также группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники. На донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу.На купянском было уничтожено до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве. Кроме того, российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", — сказал он.Вокруг операции Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отправится на Запорожскую АЭС на следующей неделе, чтобы, как подчеркнули в организации, “лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране”. Владимир Зеленский заявил, что не получал от Китая предложения о посредничестве или о встрече. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что телефонный разговор президента и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ заявил, что российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 миллиона человек. Также, по его словам, успешной защите страны сейчас соответствует армия, основанная как на призыве, так и на контрактной основе.
https://ria.ru/20230324/nato-1860369700.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Китай, Владимир Путин, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Авдеевка, МАГАТЭ, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Ян Гагин
Спецоперация, 25 марта: России есть чем ответить на боеприпасы с ураном
Путин: России есть чем ответить на использование ВСУ боеприпасов с обедненным ураном
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у России очень много такого оружия, но она его пока не применяла.
Путин также сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, и подчеркнул, что с поставками Западом оружия Киеву конфликт лишь продлится.
Путин — о поставках оружия Киеву
В интервью журналисту Павлу Зарубину
на телеканале "Россия 24" Путин заявил, что России есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном, у РФ очень много такого оружия, но она его пока не применяла. Президент подчеркнул, что боеприпасы с обедненным ураном не относятся к оружию массового поражения, но они так или иначе порождают радиационную пыль и относятся к опасному оружию. Он также заявил, что если украинская сторона применит боеприпасы с обедненным ураном, это среди прочих последствий неминуемо приведет к загрязнению посевных площадей.
Путин сообщил, что общее количество российских танков будет превышать более чем в три раза количество украинских, отметив, что военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами - “такими, которых многие и не ждали”.
Путин также коснулся и взаимоотношений Москвы и Минска. По его словам, Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делало США десятилетие. Он также сообщил, что строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии закончат 1 июля.
Только НАТО применяла боеприпасы из обедненного урана, напомнило Минобороны
Минобороны РФ сообщило в субботу, что российские военнослужащие на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожили до 70 украинских военных. Также группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по украинским позициям на краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники.
На донецком направлении российские военнослужащие уничтожили более 155 украинских военных, три бронированные машины и гаубицу.На купянском было уничтожено до 55 украинских военных и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
Кроме того, российские войска сорвали попытку наступления украинских солдат в районе Орехова в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника, поразив места расположения личного состава, а также склады с боеприпасами, военной техникой, топливом", — сказал он.
Ответ на вызовы и угрозы: новый зенитный полк в Белоруссии
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ
) Рафаэль Гросси
отправится на Запорожскую АЭС
на следующей неделе, чтобы, как подчеркнули в организации, “лично оценить серьезную ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость его защиты во время продолжающегося военного конфликта в стране”.
Владимир Зеленский
заявил, что не получал от Китая
предложения о посредничестве или о встрече. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк
заявил, что телефонный разговор президента и председателя КНР Си может не состояться из-за определенных сложностей в их организации. Перед этим в украинской и западной прессе появились сообщения, что якобы китайский лидер собирается или пообещал позвонить в Киев
после своего саммита с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
в большом интервью ведущим российским СМИ заявил, что российская армия должна стать больше, параметры ее численности объявлены - не менее 1,5 миллиона человек. Также, по его словам, успешной защите страны сейчас соответствует армия, основанная как на призыве, так и на контрактной основе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине