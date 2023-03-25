https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860609414.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:21

2023-03-25T16:21

2023-03-25T16:21

инфографика

спецоперация

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. В окрестностях Авдеевки продолжаются бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что имеются предпосылки к оперативному окружению города, аналогичному Артемовску и Соледару.Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 112 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1072 реактивные системы залпового огня, 8399 танков и других бронемашин, 4428 орудий полевой артиллерии и 9114 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

запорожская область

харьковская область

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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