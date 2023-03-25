https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860609414.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.03.2023
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:21
2023-03-25T16:21
2023-03-25T16:21
инфографика
спецоперация
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 марта 2023 годаЗа сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. В окрестностях Авдеевки продолжаются бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что имеются предпосылки к оперативному окружению города, аналогичному Артемовску и Соледару.Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 112 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противорадиолокационную ракету HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1072 реактивные системы залпового огня, 8399 танков и других бронемашин, 4428 орудий полевой артиллерии и 9114 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
запорожская область
харьковская область
донецкая народная республика
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спецоперация, украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, харьковская область, донецкая народная республика, херсонская область , инфографика
Инфографика, Спецоперация, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 марта 2023 года
За сутки российские подразделения нанесли огневое поражение противнику в Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республиках. В окрестностях Авдеевки продолжаются бои. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что имеются предпосылки к оперативному окружению города, аналогичному Артемовску и Соледару.
Ликвидированы 76 артиллерийских расчетов, 112 районов скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 11 беспилотников, в том числе один Bayraktar, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", противорадиолокационную ракету HARM.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотника, 414 зенитных ракетных комплексов, 1072 реактивные системы залпового огня, 8399 танков и других бронемашин, 4428 орудий полевой артиллерии и 9114 единиц автомобильной техники.