https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860606444.html

Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации

Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.03.2023

Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации

Члены правительства Кировской области и законодательного собрания встретились с бойцами-земляками в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:00

2023-03-25T16:00

2023-03-25T16:00

кировская область

луганская народная республика

кировская область

александр соколов (глава кировской области)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Члены правительства Кировской области и законодательного собрания встретились с бойцами-земляками в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов призвал представителей законодательной власти и членов правительства региона на постоянной основе организовывать поездки в зону СВО. Глава региона в феврале лично посетил ЛНР и встретился с вятскими военными. "Глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белева встретила в ЛНР своего сына, который несет службу в зоне СВО. В начале частичной мобилизации она в лично вручила старшему сыну повестку в военкомат. По словам Елены Белевой, ни у нее, ни у сына не возникало мысли об уклонении от военной обязанности, сын уехал с первым набором мобилизованных", - говорится в сообщении. Фонд "За Вятку" передал две машины с гуманитарным грузом командиру полка, где служат кировские бойцы. Военнослужащие поблагодарили членов делегации, фонд и губернатора за очередную доставленную гуманитарную помощь. В ходе поездки также обсудили вопросы доставки военнослужащих в отпуск на малую родину и обратно. Отмечается, что Кировская область налаживает парламентское сотрудничество с Луганской Народной Республикой. Как отметил председатель законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, "есть перспективы в экономике, в совместном развитии промышленного потенциала, обмене опытом между учреждениями образования и в вопросах законотворчества".

https://ria.ru/20230325/amorfnost-1860567286.html

луганская народная республика

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, кировская область, александр соколов (глава кировской области), общество