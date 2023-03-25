https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860606444.html
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации - РИА Новости, 25.03.2023
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации
Члены правительства Кировской области и законодательного собрания встретились с бойцами-земляками в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:00
2023-03-25T16:00
2023-03-25T16:00
кировская область
луганская народная республика
кировская область
александр соколов (глава кировской области)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Члены правительства Кировской области и законодательного собрания встретились с бойцами-земляками в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона. Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов призвал представителей законодательной власти и членов правительства региона на постоянной основе организовывать поездки в зону СВО. Глава региона в феврале лично посетил ЛНР и встретился с вятскими военными. "Глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белева встретила в ЛНР своего сына, который несет службу в зоне СВО. В начале частичной мобилизации она в лично вручила старшему сыну повестку в военкомат. По словам Елены Белевой, ни у нее, ни у сына не возникало мысли об уклонении от военной обязанности, сын уехал с первым набором мобилизованных", - говорится в сообщении. Фонд "За Вятку" передал две машины с гуманитарным грузом командиру полка, где служат кировские бойцы. Военнослужащие поблагодарили членов делегации, фонд и губернатора за очередную доставленную гуманитарную помощь. В ходе поездки также обсудили вопросы доставки военнослужащих в отпуск на малую родину и обратно. Отмечается, что Кировская область налаживает парламентское сотрудничество с Луганской Народной Республикой. Как отметил председатель законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, "есть перспективы в экономике, в совместном развитии промышленного потенциала, обмене опытом между учреждениями образования и в вопросах законотворчества".
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луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, кировская область, александр соколов (глава кировской области), общество
Кировская область, Луганская Народная Республика, Кировская область, Александр Соколов (глава Кировской области), Общество
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов в зоне спецоперации
Кировские чиновники и депутаты навестили бойцов-земляков в зоне спецоперации
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мар - РИА Новости. Члены правительства Кировской области и законодательного собрания встретились с бойцами-земляками в зоне специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов
призвал представителей законодательной власти и членов правительства региона на постоянной основе организовывать поездки в зону СВО. Глава региона в феврале лично посетил ЛНР
и встретился с вятскими военными.
"Глава Афанасьевского муниципального округа Елена Белева встретила в ЛНР своего сына, который несет службу в зоне СВО. В начале частичной мобилизации она в лично вручила старшему сыну повестку в военкомат. По словам Елены Белевой, ни у нее, ни у сына не возникало мысли об уклонении от военной обязанности, сын уехал с первым набором мобилизованных", - говорится в сообщении.
Фонд "За Вятку" передал две машины с гуманитарным грузом командиру полка, где служат кировские бойцы. Военнослужащие поблагодарили членов делегации, фонд и губернатора за очередную доставленную гуманитарную помощь. В ходе поездки также обсудили вопросы доставки военнослужащих в отпуск на малую родину и обратно.
Отмечается, что Кировская область налаживает парламентское сотрудничество с Луганской Народной Республикой. Как отметил председатель законодательного собрания Кировской области Роман Береснев, "есть перспективы в экономике, в совместном развитии промышленного потенциала, обмене опытом между учреждениями образования и в вопросах законотворчества".
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