https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860594612.html
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных - РИА Новости, 25.03.2023
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:30
2023-03-25T14:30
2023-03-25T15:03
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_e3a70dd84b7d604b2f308f5b15632d76.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857469708_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_b669712caa120eb1b18699de8d60f956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, В мире, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных
Минобороны: на Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила 85 военных ВСУ