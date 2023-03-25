https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860594612.html

Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных

Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных - РИА Новости, 25.03.2023

Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных

Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T14:30

2023-03-25T14:30

2023-03-25T15:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика