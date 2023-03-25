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Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных - РИА Новости, 25.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:30 25.03.2023 (обновлено: 15:03 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/spetsoperatsiya-1860594612.html
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных - РИА Новости, 25.03.2023
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных
Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:30
2023-03-25T15:03
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России. "На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, луганская народная республика, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, В мире, Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" уничтожила за сутки более 85 украинских военных

Минобороны: на Краснолиманском направлении группировка "Центр" уничтожила 85 военных ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации
Экипаж танка Т-90М Прорыв на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Экипаж танка Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Центр" нанесла удары по позициям противника на Краснолиманском направлении, уничтожив за сутки свыше 85 военных и шесть единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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