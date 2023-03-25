Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области высоких технологий
Путин: Россия и Китай будут стремиться объединять усилия в высокотехнологичных областях
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов . Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться объединять усилия в высокотехнологичных областях, где обе страны имеют высокую конкурентоспособность, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, мы будем стремится к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.