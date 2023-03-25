https://ria.ru/20230325/sotrudnichestvo-1860656569.html

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области высоких технологий

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области высоких технологий - РИА Новости, 25.03.2023

Россия и Китай будут развивать сотрудничество в области высоких технологий

Россия и Китай будут стремиться объединять усилия в высокотехнологичных областях, где обе страны имеют высокую конкурентоспособность, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T22:02

2023-03-25T22:02

2023-03-25T22:02

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

павел зарубин

технологии

экономика

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут стремиться объединять усилия в высокотехнологичных областях, где обе страны имеют высокую конкурентоспособность, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, мы будем стремится к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. В рамках визита было подписано совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20230325/peregovory-1860647172.html

https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, павел зарубин, технологии, экономика