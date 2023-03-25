https://ria.ru/20230325/siriya-1860661439.html

В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом

В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом - РИА Новости, 25.03.2023

В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом

Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:02

2023-03-25T23:02

2023-03-25T23:03

в мире

сша

сирия

ибрагим калын

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851612345_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c07902f4cfe88d3dc743b0d01cff4ad4.jpg

СТАМБУЛ, 25 мар – РИА Новости. Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с террористами нет, заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Анкара неоднократно высказывала Вашингтону неприятие поддержки РПК со стороны США. Калын отметил, что на прошлой неделе в ходе визита в США в очередной раз высказал позицию турецких властей относительно продолжающейся поддержки РПК. "Причина нахождения американских войск на севере Сирии на данный момент – не борьба с "Исламским государством"*. Они пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР. ИГ* – это всего лишь предлог", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV. По его словам, на севере Сирии сейчас ситуация "замороженного конфликта", так как Иран не намерен выводить свои силы, а США продолжают поддержку РПК и других группировок курдов. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html

https://ria.ru/20230320/siriya-1859037049.html

сша

сирия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сирия, ибрагим калын, турция