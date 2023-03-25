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В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом - РИА Новости, 25.03.2023
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23:02 25.03.2023 (обновлено: 23:03 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/siriya-1860661439.html
В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом
В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом - РИА Новости, 25.03.2023
В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом
Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:02
2023-03-25T23:03
в мире
сша
сирия
ибрагим калын
турция
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СТАМБУЛ, 25 мар – РИА Новости. Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с террористами нет, заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, Анкара неоднократно высказывала Вашингтону неприятие поддержки РПК со стороны США. Калын отметил, что на прошлой неделе в ходе визита в США в очередной раз высказал позицию турецких властей относительно продолжающейся поддержки РПК. "Причина нахождения американских войск на севере Сирии на данный момент – не борьба с "Исламским государством"*. Они пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР. ИГ* – это всего лишь предлог", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV. По его словам, на севере Сирии сейчас ситуация "замороженного конфликта", так как Иран не намерен выводить свои силы, а США продолжают поддержку РПК и других группировок курдов. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230310/siriya-1856951854.html
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в мире, сша, сирия, ибрагим калын, турция
В мире, США, Сирия, Ибрагим Калын, Турция
В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом

В Анкаре назвали борьбу США с ИГ в Сирии предлогом для нахождения своих войск в стране

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William Howard
Американские военные проводят обучение боевиков в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 25 мар – РИА Новости. Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с террористами нет, заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Анкара неоднократно высказывала Вашингтону неприятие поддержки РПК со стороны США. Калын отметил, что на прошлой неделе в ходе визита в США в очередной раз высказал позицию турецких властей относительно продолжающейся поддержки РПК.
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10 марта, 11:33
"Причина нахождения американских войск на севере Сирии на данный момент – не борьба с "Исламским государством"*. Они пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР. ИГ* – это всего лишь предлог", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV.
По его словам, на севере Сирии сейчас ситуация "замороженного конфликта", так как Иран не намерен выводить свои силы, а США продолжают поддержку РПК и других группировок курдов.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреСШАСирияИбрагим КалынТурция
 
 
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