В Анкаре назвали борьбу США с ИГ* в Сирии всего лишь предлогом
В Анкаре назвали борьбу США с ИГ в Сирии предлогом для нахождения своих войск в стране
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. William HowardАмериканские военные проводят обучение боевиков в Сирии
Американские военные проводят обучение боевиков в Сирии. Архивное фото
СТАМБУЛ, 25 мар – РИА Новости. Анкара считает, что США используют борьбу с "Исламским государством"* как предлог для нахождения своих войск на севере Сирии, реальных действий по борьбе с террористами нет, заявил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Анкара неоднократно высказывала Вашингтону неприятие поддержки РПК со стороны США. Калын отметил, что на прошлой неделе в ходе визита в США в очередной раз высказал позицию турецких властей относительно продолжающейся поддержки РПК.
"Причина нахождения американских войск на севере Сирии на данный момент – не борьба с "Исламским государством"*. Они пытаются быть фактором, который нарушит баланс российского и иранского военного присутствия в САР. ИГ* – это всего лишь предлог", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV.
По его словам, на севере Сирии сейчас ситуация "замороженного конфликта", так как Иран не намерен выводить свои силы, а США продолжают поддержку РПК и других группировок курдов.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Запрещенная в России террористическая организация.