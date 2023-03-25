https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше - РИА Новости, 25.03.2023
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:36
2023-03-25T14:36
2023-03-25T14:55
в мире
финляндия
швеция
венгрия
ульф кристерссон
нато
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824592333_0:296:3072:2024_1920x0_80_0_0_592e8d203ac0e46e6bc1b27cdfa30165.jpg
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.В четверг член турецкой парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Утку Чакырёзер сообщил РИА Новости, что Генассамблея Великого национального собрания рассмотрит протокол о членстве Финляндии в НАТО на следующей неделе. В свою очередь, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш заявил, что Будапешт проголосует по этому вопросу 27 марта. При этом решение о членстве Швеции в НАТО примут позже.Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
https://ria.ru/20230322/shvetsiya-1859867784.html
https://ria.ru/20230323/nato-1860152061.html
финляндия
швеция
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824592333_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ff5ef67d37112c125485b75c48230947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, венгрия, ульф кристерссон, нато, генеральная ассамблея оон
В мире, Финляндия, Швеция, Венгрия, Ульф Кристерссон, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Премьер Швеции Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.
«
"Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции", — заявил он на конференции Умеренной коалиционной партии.
В четверг член турецкой парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Утку Чакырёзер сообщил РИА Новости, что Генассамблея Великого национального собрания рассмотрит протокол о членстве Финляндии в НАТО на следующей неделе.
В свою очередь, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш заявил, что Будапешт проголосует по этому вопросу 27 марта. При этом решение о членстве Швеции в НАТО примут позже.
Парламент Швеции проголосовал за вступление в НАТО
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом
и Хельсинки
обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана
и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
СМИ: в парламенте Турции приняли протокол о членстве Финляндии в НАТО