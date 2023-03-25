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Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше - РИА Новости, 25.03.2023
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14:36 25.03.2023 (обновлено: 14:55 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше - РИА Новости, 25.03.2023
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T14:36
2023-03-25T14:55
в мире
финляндия
швеция
венгрия
ульф кристерссон
нато
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.В четверг член турецкой парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Утку Чакырёзер сообщил РИА Новости, что Генассамблея Великого национального собрания рассмотрит протокол о членстве Финляндии в НАТО на следующей неделе. В свою очередь, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш заявил, что Будапешт проголосует по этому вопросу 27 марта. При этом решение о членстве Швеции в НАТО примут позже.Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
https://ria.ru/20230322/shvetsiya-1859867784.html
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в мире, финляндия, швеция, венгрия, ульф кристерссон, нато, генеральная ассамблея оон
В мире, Финляндия, Швеция, Венгрия, Ульф Кристерссон, НАТО, Генеральная Ассамблея ООН
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше

Премьер Швеции Кристерссон признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше

© AP Photo / Janerik HenrikssonУльф Кристерссон
Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Janerik Henriksson
Ульф Кристерссон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон признал, что Финляндия станет членом НАТО быстрее, чем его страна.
«
"Сейчас все говорит о том, что Финляндия войдет раньше Швеции", — заявил он на конференции Умеренной коалиционной партии.
В четверг член турецкой парламентской комиссии по внешнеполитическим вопросам от Народно-республиканской партии (СНР) Утку Чакырёзер сообщил РИА Новости, что Генассамблея Великого национального собрания рассмотрит протокол о членстве Финляндии в НАТО на следующей неделе.
В свою очередь, глава правящей фракции парламента Венгрии Фидес Мате Кочиш заявил, что Будапешт проголосует по этому вопросу 27 марта. При этом решение о членстве Швеции в НАТО примут позже.
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Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В феврале отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. При этом к Финляндии у турецких властей претензий нет.
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В миреФинляндияШвецияВенгрияУльф КристерссонНАТОГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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