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Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США - РИА Новости, 25.03.2023
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21:35 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/rezervy-1860652645.html
Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США
Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США - РИА Новости, 25.03.2023
Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США
Все страны, имеющие золотовалютные резервы (ЗВР), задумались о надежности США как партнера, после того как были заморожены российские резервы, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T21:35
2023-03-25T21:35
экономика
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все страны, имеющие золотовалютные резервы (ЗВР), задумались о надежности США как партнера, после того как были заморожены российские резервы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот сам факт того, что, допустим, заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас - во всяком случае те, которые имеют ЗВР, - все задумались, насколько надежным является американский партнер. Все сделали вывод: ненадежным", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
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экономика, россия, сша, владимир путин
Экономика, Россия, США, Владимир Путин
Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США

Путин: все страны мира, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все страны, имеющие золотовалютные резервы (ЗВР), задумались о надежности США как партнера, после того как были заморожены российские резервы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вот сам факт того, что, допустим, заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас - во всяком случае те, которые имеют ЗВР, - все задумались, насколько надежным является американский партнер. Все сделали вывод: ненадежным", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Набиуллина прокомментировала поиски российских резервов за границей
17 марта, 16:13
 
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