https://ria.ru/20230325/rezervy-1860652645.html

Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США

Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США - РИА Новости, 25.03.2023

Путин: страны, имеющие золотовалютные резервы, задумались о надежности США

Все страны, имеющие золотовалютные резервы (ЗВР), задумались о надежности США как партнера, после того как были заморожены российские резервы, заявил президент... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T21:35

2023-03-25T21:35

2023-03-25T21:35

экономика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Все страны, имеющие золотовалютные резервы (ЗВР), задумались о надежности США как партнера, после того как были заморожены российские резервы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вот сам факт того, что, допустим, заморозили наши золотовалютные резервы. Все страны мира, уверяю вас - во всяком случае те, которые имеют ЗВР, - все задумались, насколько надежным является американский партнер. Все сделали вывод: ненадежным", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".

https://ria.ru/20230317/rezervy-1858636722.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, владимир путин