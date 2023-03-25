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У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.03.2023
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23:43 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ratifikatsiya-1860665544.html
У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре
У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.03.2023
У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре
Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T23:43
2023-03-25T23:43
в мире
финляндия
турция
ибрагим калын
генеральная ассамблея оон
нато
анкара (провинция)
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, у Анкары нет проблем с Хельсинки. Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, сообщил телеканал TRT Haber. "Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе (в процессе членства в НАТО - ред.)", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html
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в мире, финляндия, турция, ибрагим калын, генеральная ассамблея оон, нато, анкара (провинция)
В мире, Финляндия, Турция, Ибрагим Калын, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО, Анкара (провинция)
У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре

TRT Haber: Анкара ожидает от ГА турецкого парламента ратификацию членства Финляндии в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, у Анкары нет проблем с Хельсинки.
Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, сообщил телеканал TRT Haber.
"Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе (в процессе членства в НАТО - ред.)", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV.
Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.
Ульф Кристерссон - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Премьер Швеции признал, что Финляндия вступит в НАТО раньше
Вчера, 14:36
 
В миреФинляндияТурцияИбрагим КалынГенеральная Ассамблея ООННАТОАнкара (провинция)
 
 
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