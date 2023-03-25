https://ria.ru/20230325/ratifikatsiya-1860665544.html

У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре

У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре - РИА Новости, 25.03.2023

У Турции нет проблем с Финляндией по членству в НАТО, заявили в Анкаре

Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T23:43

2023-03-25T23:43

2023-03-25T23:43

в мире

финляндия

турция

ибрагим калын

генеральная ассамблея оон

нато

анкара (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789173502_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_20bb8b48ce94bd535e998969ecd53310.jpg

АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что ожидает от Генассамблеи Великого национального собрания (парламента) Турции принятия протокола о ратификации членства Финляндии в НАТО, у Анкары нет проблем с Хельсинки. Комиссия по внешнеполитическим вопросам Великого национального собрания (парламента) Турции в четверг рассмотрела ратификацию протокола о членстве Финляндии в НАТО, приняла ее и передаст на рассмотрение Генассамблеи, сообщил телеканал TRT Haber. "Наша комиссия по внешнеполитическим вопросам приняла протокол. Ожидаем, что его примет и Генассамблея. У нас нет проблем с Финляндией в этом процессе (в процессе членства в НАТО - ред.)", - заявил Калын в интервью телеканалу NTV. Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, её ратификацию не провели до сих пор лишь две страны из 30 - Турция и Венгрия. В Будапеште и Анкаре пока заявили о готовности ратификации финской заявки, но не шведской.

https://ria.ru/20230325/shvetsiya-1860595819.html

финляндия

турция

анкара (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, финляндия, турция, ибрагим калын, генеральная ассамблея оон, нато, анкара (провинция)