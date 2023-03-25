Рейтинг@Mail.ru
В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/rassledovanie-1860588160.html
В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом
В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом - РИА Новости, 25.03.2023
В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом
В США проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:33
2023-03-25T13:33
в мире
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В США проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс, сообщает газета New York Times. По информации газеты, организация Ripley"s Heroes, основанная Роулингсом, потратила около 63 тысяч долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Согласно источникам, оборудование было направлено на Украину без необходимой документации с именами покупателей и получателей. "Некоторое оборудование подпало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать врагам преимущество на поле боя", - говорится в сообщении издания. В свою очередь Роулингс предоставил New York Times документы со сведениями о совершенной покупке. Однако из этих документов следует, что Ripley"s Heroes не уведомила госдепартамент о том, что была покупателем. Согласно данным организации, она в общей сложности собрала более 1 миллиона долларов. Среди прочего было потрачено порядка 25 тысяч долларов на разведывательные машины с дистанционным управлением. Однако Роулингс заявил, что закупленная техника была задержана польскими властями из-за правовых проблем.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795593143.html
https://ria.ru/20230321/tanki-1859528276.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом

NYT: в США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом Роулингсом

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В США проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс, сообщает газета New York Times.
По информации газеты, организация Ripley"s Heroes, основанная Роулингсом, потратила около 63 тысяч долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Согласно источникам, оборудование было направлено на Украину без необходимой документации с именами покупателей и получателей.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
США призвали содействовать расследованию военных преступлений на Украине
15 июня 2022, 20:04
"Некоторое оборудование подпало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать врагам преимущество на поле боя", - говорится в сообщении издания.
В свою очередь Роулингс предоставил New York Times документы со сведениями о совершенной покупке. Однако из этих документов следует, что Ripley"s Heroes не уведомила госдепартамент о том, что была покупателем.
Согласно данным организации, она в общей сложности собрала более 1 миллиона долларов. Среди прочего было потрачено порядка 25 тысяч долларов на разведывательные машины с дистанционным управлением. Однако Роулингс заявил, что закупленная техника была задержана польскими властями из-за правовых проблем.
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
СМИ: Пентагон собирается ускорить поставки танков на Украину
21 марта, 16:26
 
В миреУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала