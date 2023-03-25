https://ria.ru/20230325/rassledovanie-1860588160.html

В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом

В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом - РИА Новости, 25.03.2023

В США расследуют экспорт военного оборудования на Украину экс-морпехом

В США проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:33

2023-03-25T13:33

2023-03-25T13:33

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. В США проводится федеральное расследование потенциально незаконного экспорта военного оборудования на Украину, фигурантом дела стал бывший американский морской пехотинец Рипли Роулингс, сообщает газета New York Times. По информации газеты, организация Ripley"s Heroes, основанная Роулингсом, потратила около 63 тысяч долларов на приборы ночного видения и тепловизионную оптику. Согласно источникам, оборудование было направлено на Украину без необходимой документации с именами покупателей и получателей. "Некоторое оборудование подпало под американские экспортные ограничения, потому что в чужих руках оно могло дать врагам преимущество на поле боя", - говорится в сообщении издания. В свою очередь Роулингс предоставил New York Times документы со сведениями о совершенной покупке. Однако из этих документов следует, что Ripley"s Heroes не уведомила госдепартамент о том, что была покупателем. Согласно данным организации, она в общей сложности собрала более 1 миллиона долларов. Среди прочего было потрачено порядка 25 тысяч долларов на разведывательные машины с дистанционным управлением. Однако Роулингс заявил, что закупленная техника была задержана польскими властями из-за правовых проблем.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795593143.html

https://ria.ru/20230321/tanki-1859528276.html

украина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша