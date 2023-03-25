https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860625268.html

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023

При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина

Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T18:11

2023-03-25T18:11

2023-03-25T18:11

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1986 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html

ясиноватая

украина

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины