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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:11
2023-03-25T18:11
2023-03-25T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1986 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
Мэр Шевченко: при обстреле со стороны ВСУ Ясиноватой пострадал мужчина 1986 года рождения