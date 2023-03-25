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При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/ranenyy-1860625268.html
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина - РИА Новости, 25.03.2023
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина
Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:11
2023-03-25T18:11
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. "В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1986 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230325/mina-1860621604.html
ясиноватая
украина
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в мире, ясиноватая, украина, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Ясиноватой украинскими войсками пострадал мужчина

Мэр Шевченко: при обстреле со стороны ВСУ Ясиноватой пострадал мужчина 1986 года рождения

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
"В результате очередного обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) города Ясиноватая ранение получил мужчина 1986 года рождения", - написал Шевченко в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в субботу сообщало об обстреле Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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