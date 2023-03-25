Путин назвал Си Цзиньпина очень интересным собеседником
Путин: глава КНР Си Цзиньпин хорошо подготовлен, с ним очень интересно поговорить
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо подготовлен, знает детали и про свою страну, и про мировую экономику, с ним было интересно поговорить, заявил президент России Владимир Путин.
"Председатель КНР - очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей всё знает. Он хорошо подготовлен", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Глава государства отметил, что с председателем КНР было интересно было разговаривать. "На мой взгляд, мы получили взаимное удовлетворение от этих бесед", - добавил президент.
Председатель КНР Си Цзиньпин 20-22 марта находился в России с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В понедельник у председателя КНР состоялась неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, во вторник прошли российско-китайские переговоры с участием делегаций. В состав делегации китайского лидера среди прочих вошли член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.