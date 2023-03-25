https://ria.ru/20230325/putin-1860642334.html

Россия не допустит излишней милитаризации экономики, заявил Путин

Россия не допустит излишней милитаризации экономики, заявил Путин - РИА Новости, 25.03.2023

Россия не допустит излишней милитаризации экономики, заявил Путин

Россия не допускает излишней милитаризации экономики и не сокращает планы в области здравоохранения, образования и развития инфраструктуры, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T20:18

2023-03-25T20:18

2023-03-25T20:55

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Россия не допускает излишней милитаризации экономики и не сокращает планы в области здравоохранения, образования и развития инфраструктуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы так строим свою экономику, что излишней милитаризации не допускаем. Мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, образования, развития инфраструктуры – мы же ничего не сокращаем... А им (Западу) придется сократить", - сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20230325/valyuty-1860643418.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин