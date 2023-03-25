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На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины
На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины - РИА Новости, 25.03.2023
На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины
По меньшей мере один человек ранен, две машины подожжены в результате столкновений протестующих с полицейскими в ходе демонстрации против строительства... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T16:40
2023-03-25T16:40
2023-03-25T16:40
в мире
франция
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек ранен, две машины подожжены в результате столкновений протестующих с полицейскими в ходе демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, сообщает телеканал BFM. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоёмов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года. Протесты против строительства водохранилища в городке Сент-Солин начались в субботу по призыву более 150 организаций и партий. Протестующие разбили лагерь у ворот строительной площадки проходили еще в прошлом году. "Фотограф был ранен... По меньшей мере два транспортных средства жандармерии были подожжены", - говорится в сообщении телеканала. По данным жандармерии, протестующие применяют коктейли Молотова. Согласно местным властям, в протестах принимают участие по меньшей мере шесть тысяч человек, организаторы говорят о примерно 25 тысячах участников.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция
На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины
BFM: во Франции на акциях протеста ранили фотографа и подожгли два автомобиля жандармерии
МОСКВА, 25 мар - РИА Новости.
По меньшей мере один человек ранен, две машины подожжены в результате столкновений протестующих с полицейскими в ходе демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, сообщает телеканал BFM
.
Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоёмов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года. Протесты против строительства водохранилища в городке Сент-Солин начались в субботу по призыву более 150 организаций и партий. Протестующие разбили лагерь у ворот строительной площадки проходили еще в прошлом году.
"Фотограф был ранен... По меньшей мере два транспортных средства жандармерии были подожжены", - говорится в сообщении телеканала. По данным жандармерии, протестующие применяют коктейли Молотова.
Согласно местным властям, в протестах принимают участие по меньшей мере шесть тысяч человек, организаторы говорят о примерно 25 тысячах участников.
В ход пошли коктейли Молотова. Франция погрузилась в хаос