https://ria.ru/20230325/protesty-1860611043.html

На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины - РИА Новости, 25.03.2023

На протестах во Франции ранили фотографа и подожгли две полицейские машины

По меньшей мере один человек ранен, две машины подожжены в результате столкновений протестующих с полицейскими в ходе демонстрации против строительства... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T16:40

2023-03-25T16:40

2023-03-25T16:40

в мире

франция

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. По меньшей мере один человек ранен, две машины подожжены в результате столкновений протестующих с полицейскими в ходе демонстрации против строительства водохранилища во французском Сент-Солине, сообщает телеканал BFM. Для строительства водохранилища размером в 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоёмов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды, как показала рекордная засуха лета 2022 года. Протесты против строительства водохранилища в городке Сент-Солин начались в субботу по призыву более 150 организаций и партий. Протестующие разбили лагерь у ворот строительной площадки проходили еще в прошлом году. "Фотограф был ранен... По меньшей мере два транспортных средства жандармерии были подожжены", - говорится в сообщении телеканала. По данным жандармерии, протестующие применяют коктейли Молотова. Согласно местным властям, в протестах принимают участие по меньшей мере шесть тысяч человек, организаторы говорят о примерно 25 тысячах участников.

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция