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Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово - РИА Новости, 25.03.2023
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18:54 25.03.2023 (обновлено: 19:53 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html
Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово
Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово - РИА Новости, 25.03.2023
Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово
Противники соглашений, достигнутых руководством Сербии и представителями самопровозглашенной республики Косово, забросали дымовыми шашками здание косовского... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T18:54
2023-03-25T19:53
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БЕЛГРАД, 25 мар — РИА Новости. Противники соглашений, достигнутых руководством Сербии и представителями самопровозглашенной республики Косово, забросали дымовыми шашками здание косовского "правительства" в Приштине, передает портал Kosovo online.Оппозиционная Социал-демократическая партия сегодня днем провела в городе шествие протеста и митинг. Манифестантов поддержали объединение ветеранов Освободительной армии Косово, партия NISMA бывшего полевого командира Фатмира Лимая и другие противники создания Сообщества сербских общин в крае. По их мнению, на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти "изменил свою 15-летнюю позицию и должен подать в отставку". "Несколько сотен граждан собрались на главной городской площади Захира Паязита в Приштине, откуда протестным шествием против Альбина Курти и Охридского соглашения отправились к зданию "правительства" Косово, которое забросали дымовыми шашками", — сообщило СМИ, разместив видео инцидента. Полиция самопровозглашенной республики ранее сегодня заявила о готовности поддерживать порядок на массовых протестных акциях. При этом о столкновениях с демонстрантами и задержаниях не сообщалось. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести. При этом Сербия отказывается поддерживать вступление Косово в ООН и признавать его независимость. Боррель ранее опубликовал текст европейского предложения по урегулированию конфликта, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что стороны приняли эту инициативу, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, власти Евросоюза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае по Брюссельскому соглашению 2013 года.
https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html
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в мире, приштина, косово, белград (город), альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, оон, александр вучич
В мире, Приштина, Косово, Белград (город), Альбин Курти, Мирослав Лайчак, Евросоюз, ООН, Александр Вучич
Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово

Kosovo online: противники соглашения с Белградом забросали шашками "правительство" Косово

© AFP 2023 / ARMEND NIMANIСотрудники полиции Косово возле здания правительства в Приштине во время акции протеста
Сотрудники полиции Косово возле здания правительства в Приштине во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / ARMEND NIMANI
Сотрудники полиции Косово возле здания правительства в Приштине во время акции протеста. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 25 мар — РИА Новости. Противники соглашений, достигнутых руководством Сербии и представителями самопровозглашенной республики Косово, забросали дымовыми шашками здание косовского "правительства" в Приштине, передает портал Kosovo online.
Оппозиционная Социал-демократическая партия сегодня днем провела в городе шествие протеста и митинг. Манифестантов поддержали объединение ветеранов Освободительной армии Косово, партия NISMA бывшего полевого командира Фатмира Лимая и другие противники создания Сообщества сербских общин в крае. По их мнению, на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти "изменил свою 15-летнюю позицию и должен подать в отставку".
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Итог переговоров по Косово больше не зависит от воли Приштины, заявил Вучич
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"Несколько сотен граждан собрались на главной городской площади Захира Паязита в Приштине, откуда протестным шествием против Альбина Курти и Охридского соглашения отправились к зданию "правительства" Косово, которое забросали дымовыми шашками", — сообщило СМИ, разместив видео инцидента.
Полиция самопровозглашенной республики ранее сегодня заявила о готовности поддерживать порядок на массовых протестных акциях. При этом о столкновениях с демонстрантами и задержаниях не сообщалось.
Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести. При этом Сербия отказывается поддерживать вступление Косово в ООН и признавать его независимость.
Боррель ранее опубликовал текст европейского предложения по урегулированию конфликта, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что стороны приняли эту инициативу, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, власти Евросоюза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае по Брюссельскому соглашению 2013 года.
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18 марта, 23:47
 
В миреПриштинаКосовоБелград (город)Альбин КуртиМирослав ЛайчакЕвросоюзООНАлександр Вучич
 
 
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