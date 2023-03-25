https://ria.ru/20230325/protest-1860630331.html

Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово

Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово - РИА Новости, 25.03.2023

Протестующие в Приштине забросали шашками "правительство" Косово

Противники соглашений, достигнутых руководством Сербии и представителями самопровозглашенной республики Косово, забросали дымовыми шашками здание косовского... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T18:54

2023-03-25T18:54

2023-03-25T19:53

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БЕЛГРАД, 25 мар — РИА Новости. Противники соглашений, достигнутых руководством Сербии и представителями самопровозглашенной республики Косово, забросали дымовыми шашками здание косовского "правительства" в Приштине, передает портал Kosovo online.Оппозиционная Социал-демократическая партия сегодня днем провела в городе шествие протеста и митинг. Манифестантов поддержали объединение ветеранов Освободительной армии Косово, партия NISMA бывшего полевого командира Фатмира Лимая и другие противники создания Сообщества сербских общин в крае. По их мнению, на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака 18 марта в Охриде "премьер" самопровозглашенной республики Альбин Курти "изменил свою 15-летнюю позицию и должен подать в отставку". "Несколько сотен граждан собрались на главной городской площади Захира Паязита в Приштине, откуда протестным шествием против Альбина Курти и Охридского соглашения отправились к зданию "правительства" Косово, которое забросали дымовыми шашками", — сообщило СМИ, разместив видео инцидента. Полиция самопровозглашенной республики ранее сегодня заявила о готовности поддерживать порядок на массовых протестных акциях. При этом о столкновениях с демонстрантами и задержаниях не сообщалось. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести. При этом Сербия отказывается поддерживать вступление Косово в ООН и признавать его независимость. Боррель ранее опубликовал текст европейского предложения по урегулированию конфликта, поддержанного США, с пунктами о взаимном признании документов и госсимволики и отказом Белграда препятствовать вступлению Приштины в международные организации. Лайчак заявлял, что стороны приняли эту инициативу, осталось утвердить программу его "полной реализации". По словам спецпредставителя ЕС, власти Евросоюза и США также настаивают на формировании косовоалбанскими властями Сообщества сербских общин с правами автономии в крае по Брюссельскому соглашению 2013 года.

https://ria.ru/20230319/kosovo-1858925930.html

https://ria.ru/20230318/kosovo-1858863057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, приштина, косово, белград (город), альбин курти, мирослав лайчак, евросоюз, оон, александр вучич