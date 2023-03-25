https://ria.ru/20230325/pozhar-1860620372.html
Пожарные полностью потушили возгорание в Ростовской области
Пожарные полностью потушили возгорание в Ростовской области - РИА Новости, 25.03.2023
Пожарные полностью потушили возгорание в Ростовской области
Пожарные полностью потушили возгорание в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T17:31
2023-03-25T17:31
2023-03-25T17:43
происшествия
ростовская область
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860586427_0:54:1600:954_1920x0_80_0_0_5e80f08d579b81ffde8e76d570750085.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. Пожар удалось локализовать на 1,2 тысячи квадратных метрах."В 17.00 пожар полностью ликвидирован", - сказал он.Для тушения огня привлекались 79 человек и 41 единица техники, включая пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20230325/ubiystvo-1860608667.html
ростовская область
аксай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860586427_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_6ddc5ad7280601c05cbcb87673e7f8e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные полностью потушили возгорание в Ростовской области
Пожарные полностью потушили возгорание в ангарах в ростовском Аксае, пострадавших нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару был присвоен 3 ранг сложности. Пожар удалось локализовать на 1,2 тысячи квадратных метрах.
"В 17.00 пожар полностью ликвидирован", - сказал он.
Для тушения огня привлекались 79 человек и 41 единица техники, включая пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.
Живший на две семьи мужчина из Дагестана застрелил свою жену