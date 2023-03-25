https://ria.ru/20230325/pozhar-1860586623.html
Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали
Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 25.03.2023
Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали
Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T13:16
2023-03-25T13:16
2023-03-25T13:27
происшествия
ростовская область
аксай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару присвоен 3 ранг сложности."В 13.05 пожар локализован на 1200 квадратных метров", - сказал он.Пожар тушат 79 человек и 41 единица техники, включая пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860547331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Аксай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали
Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Ростовской области локализовали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару присвоен 3 ранг сложности.
"В 13.05 пожар локализован на 1200 квадратных метров", - сказал он.
Пожар тушат 79 человек и 41 единица техники, включая пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.
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