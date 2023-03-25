https://ria.ru/20230325/pozhar-1860586623.html

Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали

Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали - РИА Новости, 25.03.2023

Пожар в ангарах в Ростовской области локализовали

Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:16

2023-03-25T13:16

2023-03-25T13:27

происшествия

ростовская область

аксай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожар в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области локализован на 1,2 тысячи квадратных метрах, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Пожару присвоен 3 ранг сложности."В 13.05 пожар локализован на 1200 квадратных метров", - сказал он.Пожар тушат 79 человек и 41 единица техники, включая пожарный поезд. Информации о пострадавших нет.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860547331.html

ростовская область

аксай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)