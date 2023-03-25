https://ria.ru/20230325/pozhar-1860580835.html

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 25.03.2023

Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону

Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T12:23

2023-03-25T12:23

2023-03-25T12:23

происшествия

аксай

ростов-на-дону

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства. Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания в настоящее время составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 3 ранг сложности. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель областной прокуратуры. Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html

аксай

ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, аксай, ростов-на-дону, ростовская область