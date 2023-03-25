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Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 25.03.2023
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12:23 25.03.2023
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860580835.html
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 25.03.2023
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону
Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T12:23
2023-03-25T12:23
происшествия
аксай
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства. Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания в настоящее время составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 3 ранг сложности. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель областной прокуратуры. Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
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происшествия, аксай, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Аксай, Ростов-на-Дону, Ростовская область
Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара под Ростовом-на-Дону

Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах в Аксае

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку из-за крупного пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель надзорного ведомства.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания в настоящее время составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 3 ранг сложности.
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе
24 марта, 17:00
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой также будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал представитель областной прокуратуры.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
Пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе
24 марта, 17:00
 
ПроисшествияАксайРостов-на-ДонуРостовская область
 
 
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