https://ria.ru/20230325/pozhar-1860575484.html

На складе в Аксае выросла площадь пожара

На складе в Аксае выросла площадь пожара - РИА Новости, 25.03.2023

На складе в Аксае выросла площадь пожара

Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:55

2023-03-25T11:55

2023-03-25T11:55

происшествия

аксай

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2. Сообщалось, что пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. "Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html

https://ria.ru/20230316/pozhar-1858303563.html

аксай

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, аксай, россия, ростовская область