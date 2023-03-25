https://ria.ru/20230325/pozhar-1860575484.html
На складе в Аксае выросла площадь пожара
На складе в Аксае выросла площадь пожара - РИА Новости, 25.03.2023
На складе в Аксае выросла площадь пожара
Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:55
2023-03-25T11:55
2023-03-25T11:55
происшествия
аксай
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области. Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2. Сообщалось, что пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. "Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства. Сообщается, что информации о пострадавших не поступало. Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230314/simferopol-1857688506.html
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РИА Новости
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происшествия, аксай, россия, ростовская область
Происшествия, Аксай, Россия, Ростовская область
На складе в Аксае выросла площадь пожара
Площадь пожара на складе под Ростовом-на-Дону выросла до 1,2 тысячи квадратных метров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Площадь пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области выросла до 1,2 тысячи квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по области.
Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Был объявлен ранг пожара №2. Сообщалось, что пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.
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"Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров", - сказал представитель ведомства.
Сообщается, что информации о пострадавших не поступало.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
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