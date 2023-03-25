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В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией - РИА Новости, 25.03.2023
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11:02 25.03.2023 (обновлено: 11:14 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860571706.html
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией - РИА Новости, 25.03.2023
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:02
2023-03-25T11:14
ростовская область
происшествия
аксай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", - сказал он. В 10.32 объявлен ранг пожара №2. На месте работают от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
ростовская область
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ростовская область, происшествия, аксай
Ростовская область, Происшествия, Аксай
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией

В городе Аксай Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", - сказал он.
В 10.32 объявлен ранг пожара №2.
На месте работают от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
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Ростовская областьПроисшествияАксай
 
 
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