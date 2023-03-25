https://ria.ru/20230325/pozhar-1860571706.html

В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией

В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией - РИА Новости, 25.03.2023

В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией

Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T11:02

2023-03-25T11:02

2023-03-25T11:14

ростовская область

происшествия

аксай

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", - сказал он. В 10.32 объявлен ранг пожара №2. На месте работают от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html

ростовская область

аксай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, происшествия, аксай