https://ria.ru/20230325/pozhar-1860571706.html
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией - РИА Новости, 25.03.2023
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T11:02
2023-03-25T11:02
2023-03-25T11:14
ростовская область
происшествия
аксай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", - сказал он. В 10.32 объявлен ранг пожара №2. На месте работают от МЧС России 39 человек и 11 единиц техники.Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
https://ria.ru/20230324/pozhar-1860457460.html
ростовская область
аксай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:9:2720:2048_1920x0_80_0_0_6a55e3a6dda69c6b74beadee4a86cac5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия, аксай
Ростовская область, Происшествия, Аксай
В Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
В городе Аксай Ростовской области загорелся склад с целлюлозной продукцией
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Склад с целлюлозной продукцией загорелся в городе Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.25 мск поступило сообщение о загорании металлического склада с целлюлозной продукцией по адресу: город Аксай, Новочеркасское шоссе, 2", - сказал он.
В 10.32 объявлен ранг пожара №2.
На месте работают от МЧС
России 39 человек и 11 единиц техники.
Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.
На Урале потушили пожар в научно-производственном комплексе