Китайский капкан. Как Си Цзиньпин повлиял на выборы президента
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После визита председателя КНР в Россию американцы опасаются, что Пекин может "подвинуть" Вашингтон на украинском треке. А несговорчивость Белого дома дорого обойдется Джо Байдену, чьи рейтинги вновь бьют антирекорды. О влиянии Китая на политику США — в материале РИА Новости.
Плата за отказ
Встречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве поставили администрацию Байдена "в неудобное положение", признает Bloomberg. В первую очередь — из-за детального обсуждения китайского мирного плана по Украине.
© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля
Официальные лица США публично выразили сомнения в инициативе КНР, указав, что предлагаемое прекращение огня фактически закрепит за Россией территориальные приобретения.
"Однако эти встречи и предложение вызвали беспокойство в администрации, что, в свою очередь, привело к вопросам о более широком подходе США к двум странам", — подчеркивает Bloomberg.
По словам одного из источников в Белом доме, там боятся, что китайский план "загонит их в угол". "Прямое игнорирование этой темы позволит Китаю продемонстрировать другим государствам, которые устали от войны и экономического ущерба, что именно Вашингтон не заинтересован в мире и препятствует ему", — пояснил он. А внятных альтернатив пекинской инициативе Белый дом не предлагает.
"Китай, скорее всего, станет чаще говорить, что США выступают против прекращения огня, — предполагает научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин. — Пекин попытается раскрутить все таким образом, чтобы представить Вашингтон в негативном свете".
Это может стоить Белому дому и потери союзников за океаном. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал ЕС способствовать урегулированию конфликта на Украине. "Возобновление переговоров и поиск политического решения должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", — подчеркнул он. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что уже на следующей неделе посетит Пекин для обсуждения китайской инициативы. А президент Франции Эммануэль Макрон отправится туда в начале апреля.
"Хотя мирный план Пекина не восприняли всерьез ни украинские, ни западные официальные лица, недавнее посредничество в саудовско-иранской разрядке показывает, что у Китая огромное дипломатическое влияние", — написал исполнительный директор Международного института стратегических исследований Джеймс Крэбтри в колонке для Foreign Policy.
В то же время "война на истощение — это проверка готовности США и союзников продолжать финансировать Киев и обострить политические разногласия Запада", указывает обозреватель CNN Стивен Коллинсон.
Размытая повестка
Опасения аналитиков подкрепляются и тем, что Джо Байден до сих пор не сформулировал толком американские цели на Украине.
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден выступает c речью в Белом доме на мероприятии в честь Месяца женской истории
Как отметил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в обществе уже давно назрел запрос на отчет от властей: для чего Вашингтон спонсирует киевский режим.
"Отсутствие четких целей характерно не только для украинского направления, это общая черта всей политики Байдена — и в экономике, и в социальной сфере, — добавляет эксперт. — Естественно, оппоненты пользуются этим".
Просчитался Байден и с Китаем. Старший научный сотрудник по Восточной Азии из Института государственного управления Куинси Майкл Суэйн в интервью Newsweek сказал, что резкая критика Западом китайской позиции по российской военной операции должна была "осадить" Пекин. Но лишь подтолкнула Путина и Си к дальнейшему сближению.
"Совершенно нереально было ожидать, что Пекин осудит единственного значимого стратегического партнера в противодействии полномасштабной, как там считают, кампании США по сдерживанию и ослаблению Китая и свержению Коммунистической партии", — уточнил эксперт.
"Большой красивый альянс"
Одним из главных критиков Байдена остается экс-президент Дональд Трамп, рассчитывающий на второй срок в 2024-м. Он также не обходит стороной "китайский фактор".
© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп после выступления на мероприятии в Лас-Вегасе
"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. <...> У них теперь большой красивый альянс. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка", — заявил Трамп еще до переговоров в Москве. По его словам, он "единственный, кто способен предотвратить третью мировую", к которой подталкивает Байден.
Встречу Путина и Си Трамп назвал "худшим моментом в истории США".
Прореспубликанский канал Fox News в целом его поддерживает. "В мире действительно грядут перемены. К сожалению, администрация Байдена, которая слишком сосредоточена на Украине, пребывает в блаженном неведении о том, что глобальный порядок переворачивают с ног на голову", — рассуждает обозреватель Ребекка Коффлер. "Пришло время взрослым в Белом доме Байдена подумать критически и стратегически", — заключает он.
Бывший трамповский госсекретарь Майк Помпео в телеэфире указал: союз Москвы и Пекина "может быть браком по принуждению (примерно так отозвался Белый дом о визите Си. — Прим. ред.), но они все еще женаты".
"То, что Белый дом преуменьшает это, будто это незначительно или неважно, — огромная стратегическая ошибка. <…> Администрация Байдена потерпела неудачу. Они позволили русским и китайцам сблизиться так, что это представляет огромный риск для США и каждого гражданина", — подчеркнул он.
Падение популярности
Неудивительно, что рейтинги Байдена продолжают бить антирекорды.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
По данным опроса Associated Press, одобряют его работу всего 38% американцев. Экономический курс — 31%, внешнюю политику — 39%.
Подавляющее большинство по-прежнему не хотят видеть Байдена в следующей избирательной кампании. Среди однопартийцев, демократов, лишь 37% за его повторное выдвижение.
Рейтинг Трампа тоже невысокий (33%), но у губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса — 56%. Если демократы хотят удержать Белый дом в 2024-м, им лучше делать ставку не на Байдена.