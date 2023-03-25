https://ria.ru/20230325/politika-1860390957.html

Китайский капкан. Как Си Цзиньпин повлиял на выборы президента

Китайский капкан. Как Си Цзиньпин повлиял на выборы президента - РИА Новости, 25.03.2023

Китайский капкан. Как Си Цзиньпин повлиял на выборы президента

После визита председателя КНР в Россию американцы опасаются, что Пекин может "подвинуть" Вашингтон на украинском треке. А несговорчивость Белого дома дорого... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:00

2023-03-25T08:14

в мире

китай

сша

пекин

джо байден

владимир путин

си цзиньпин

евросоюз

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После визита председателя КНР в Россию американцы опасаются, что Пекин может "подвинуть" Вашингтон на украинском треке. А несговорчивость Белого дома дорого обойдется Джо Байдену, чьи рейтинги вновь бьют антирекорды. О влиянии Китая на политику США — в материале РИА Новости.Плата за отказВстречи Си Цзиньпина с Владимиром Путиным в Москве поставили администрацию Байдена "в неудобное положение", признает Bloomberg. В первую очередь — из-за детального обсуждения китайского мирного плана по Украине.Официальные лица США публично выразили сомнения в инициативе КНР, указав, что предлагаемое прекращение огня фактически закрепит за Россией территориальные приобретения."Однако эти встречи и предложение вызвали беспокойство в администрации, что, в свою очередь, привело к вопросам о более широком подходе США к двум странам", — подчеркивает Bloomberg.По словам одного из источников в Белом доме, там боятся, что китайский план "загонит их в угол". "Прямое игнорирование этой темы позволит Китаю продемонстрировать другим государствам, которые устали от войны и экономического ущерба, что именно Вашингтон не заинтересован в мире и препятствует ему", — пояснил он. А внятных альтернатив пекинской инициативе Белый дом не предлагает."Китай, скорее всего, станет чаще говорить, что США выступают против прекращения огня, — предполагает научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований Бонни Лин. — Пекин попытается раскрутить все таким образом, чтобы представить Вашингтон в негативном свете".Это может стоить Белому дому и потери союзников за океаном. Высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал ЕС способствовать урегулированию конфликта на Украине. "Возобновление переговоров и поиск политического решения должны стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой", — подчеркнул он. Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что уже на следующей неделе посетит Пекин для обсуждения китайской инициативы. А президент Франции Эммануэль Макрон отправится туда в начале апреля."Хотя мирный план Пекина не восприняли всерьез ни украинские, ни западные официальные лица, недавнее посредничество в саудовско-иранской разрядке показывает, что у Китая огромное дипломатическое влияние", — написал исполнительный директор Международного института стратегических исследований Джеймс Крэбтри в колонке для Foreign Policy.В то же время "война на истощение — это проверка готовности США и союзников продолжать финансировать Киев и обострить политические разногласия Запада", указывает обозреватель CNN Стивен Коллинсон.Размытая повесткаОпасения аналитиков подкрепляются и тем, что Джо Байден до сих пор не сформулировал толком американские цели на Украине.Как отметил в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в обществе уже давно назрел запрос на отчет от властей: для чего Вашингтон спонсирует киевский режим."Отсутствие четких целей характерно не только для украинского направления, это общая черта всей политики Байдена — и в экономике, и в социальной сфере, — добавляет эксперт. — Естественно, оппоненты пользуются этим".Просчитался Байден и с Китаем. Старший научный сотрудник по Восточной Азии из Института государственного управления Куинси Майкл Суэйн в интервью Newsweek сказал, что резкая критика Западом китайской позиции по российской военной операции должна была "осадить" Пекин. Но лишь подтолкнула Путина и Си к дальнейшему сближению."Совершенно нереально было ожидать, что Пекин осудит единственного значимого стратегического партнера в противодействии полномасштабной, как там считают, кампании США по сдерживанию и ослаблению Китая и свержению Коммунистической партии", — уточнил эксперт."Большой красивый альянс"Одним из главных критиков Байдена остается экс-президент Дональд Трамп, рассчитывающий на второй срок в 2024-м. Он также не обходит стороной "китайский фактор"."Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. <...> У них теперь большой красивый альянс. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка", — заявил Трамп еще до переговоров в Москве. По его словам, он "единственный, кто способен предотвратить третью мировую", к которой подталкивает Байден.Встречу Путина и Си Трамп назвал "худшим моментом в истории США".Прореспубликанский канал Fox News в целом его поддерживает. "В мире действительно грядут перемены. К сожалению, администрация Байдена, которая слишком сосредоточена на Украине, пребывает в блаженном неведении о том, что глобальный порядок переворачивают с ног на голову", — рассуждает обозреватель Ребекка Коффлер. "Пришло время взрослым в Белом доме Байдена подумать критически и стратегически", — заключает он.Бывший трамповский госсекретарь Майк Помпео в телеэфире указал: союз Москвы и Пекина "может быть браком по принуждению (примерно так отозвался Белый дом о визите Си. — Прим. ред.), но они все еще женаты"."То, что Белый дом преуменьшает это, будто это незначительно или неважно, — огромная стратегическая ошибка. <…> Администрация Байдена потерпела неудачу. Они позволили русским и китайцам сблизиться так, что это представляет огромный риск для США и каждого гражданина", — подчеркнул он.Падение популярностиНеудивительно, что рейтинги Байдена продолжают бить антирекорды.По данным опроса Associated Press, одобряют его работу всего 38% американцев. Экономический курс — 31%, внешнюю политику — 39%.Подавляющее большинство по-прежнему не хотят видеть Байдена в следующей избирательной кампании. Среди однопартийцев, демократов, лишь 37% за его повторное выдвижение.Рейтинг Трампа тоже невысокий (33%), но у губернатора Флориды, республиканца Рона Десантиса — 56%. Если демократы хотят удержать Белый дом в 2024-м, им лучше делать ставку не на Байдена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, пекин, джо байден, владимир путин, си цзиньпин, евросоюз