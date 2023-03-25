https://ria.ru/20230325/poezdka-1860633844.html

Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача

Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача - РИА Новости, 25.03.2023

Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T19:15

2023-03-25T19:15

2023-03-25T19:34

бразилия

китай

в мире

луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.Ранее в пятницу Лула да Силва перенес начало визита в Китай на один день, на воскресенье, поскольку у президента была диагностирована легкая форма пневмонии.При этом в сообщении медиков, выложенном в Twitter, отмечается, что состояние здоровья президента, по состоянию на субботу, улучшилось.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html

бразилия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

бразилия, китай, в мире, луис инасиу лула да силва