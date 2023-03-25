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Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача - РИА Новости, 25.03.2023
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19:15 25.03.2023 (обновлено: 19:34 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/poezdka-1860633844.html
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача - РИА Новости, 25.03.2023
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:15
2023-03-25T19:34
бразилия
китай
в мире
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.Ранее в пятницу Лула да Силва перенес начало визита в Китай на один день, на воскресенье, поскольку у президента была диагностирована легкая форма пневмонии.При этом в сообщении медиков, выложенном в Twitter, отмечается, что состояние здоровья президента, по состоянию на субботу, улучшилось.
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бразилия, китай, в мире, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Китай, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес визит в Китай из-за пневмонии

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.
«
"По рекомендации врача Лула да Силва решил отложить поездку в Китай, китайские власти были проинформированы об этом, как и о желании определить новую дату визита", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу Лула да Силва перенес начало визита в Китай на один день, на воскресенье, поскольку у президента была диагностирована легкая форма пневмонии.
При этом в сообщении медиков, выложенном в Twitter, отмечается, что состояние здоровья президента, по состоянию на субботу, улучшилось.
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