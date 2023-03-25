https://ria.ru/20230325/poezdka-1860633844.html
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача - РИА Новости, 25.03.2023
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T19:15
2023-03-25T19:15
2023-03-25T19:34
бразилия
китай
в мире
луис инасиу лула да силва
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес свой визит в Китай из-за пневмонии, дата поездки пока не назначена, сообщается в Twitter-аккаунте главы государства.Ранее в пятницу Лула да Силва перенес начало визита в Китай на один день, на воскресенье, поскольку у президента была диагностирована легкая форма пневмонии.При этом в сообщении медиков, выложенном в Twitter, отмечается, что состояние здоровья президента, по состоянию на субботу, улучшилось.
https://ria.ru/20230324/ukraina-1860471215.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, китай, в мире, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Китай, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии отложил визит в Китай по совету врача
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес визит в Китай из-за пневмонии