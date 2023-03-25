https://ria.ru/20230325/poezd-1860586983.html

Для тушения возгорания под Ростовом-на-Дону привлекли пожарный поезд

Для тушения возгорания под Ростовом-на-Дону привлекли пожарный поезд - РИА Новости, 25.03.2023

Для тушения возгорания под Ростовом-на-Дону привлекли пожарный поезд

Пожарный поезд привлекли для тушения пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T13:14

2023-03-25T13:14

2023-03-25T13:19

происшествия

ростовская область

аксай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мар - РИА Новости. Пожарный поезд привлекли для тушения пожара в ангарах с целлюлозной продукцией в Аксае Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по Ростовской области. Металлический склад с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе, 2 загорелся в субботу утром. Позже пожар с одного ангара перекинулся на рядом стоящий. Площадь возгорания в настоящее время составляет около 1,2 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен 3 ранг сложности. "В 12.25 к месту направлен пожарный поезд со станции Батайск", - сказал он. Группировка сил и средств, задействованных в тушении огня, увеличена до 79 человек и 41 единицы техники. Информации о пострадавших нет. Согласно открытым источникам, по данному адресу в Аксае расположено предприятие ООО "Химпоставщик-Дон", которое является производителем и поставщиком продуктов для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности. По данным компании, их продукция пользуется спросом не только на территории России, но и в странах ближнего зарубежья.

https://ria.ru/20230323/pozhar-1860155370.html

ростовская область

аксай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область, аксай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)