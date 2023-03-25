Рейтинг@Mail.ru
Американцам объяснили, почему США не победить Россию - РИА Новости, 25.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:22 25.03.2023 (обновлено: 03:24 25.03.2023)
https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html
Американцам объяснили, почему США не победить Россию
Американцам объяснили, почему США не победить Россию - РИА Новости, 25.03.2023
Американцам объяснили, почему США не победить Россию
Администрация Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, такое мнение... РИА Новости, 25.03.2023
2023-03-25T03:22
2023-03-25T03:24
в мире
китай
сша
россия
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930181_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a510cb317a377f108d913ed80ea63054.jpg
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Администрация Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, такое мнение высказала Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker."Рейтинг Владимира Путина – 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне" - написала автор статьи.Цель России, как пояснила Браш, – взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность своим гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию. Россия не концентрирует внимание на различных провалах прошлого, а прославляет героические страницы российской истории, в первую очередь, День Победы в Великой Отечественной войне. Схожий подход, по мнению автора, использует и Китай, уделяя серьезное внимание патриотизму и политической памяти на фоне постоянной угрозы независимости со стороны Запада.В то же время, пишет автор, элиты и власти США концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, таких как рабство или системный расизм. В связи с этим, замечает Браш, американцы больше гордятся не собственной страной и флагом, а радужным флагом ЛГБТ и борьбой меньшинств за права.Ранее китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что КНР становится более выгодным и надежным партнером на мировой арене, чем США. Американская дипломатия бомб и военных баз не способствует расширению влияния в мире, в отличие от взаимовыгодного сотрудничества Китая с другими странами, в первую очередь Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории, отметили авторы материала.
https://ria.ru/20221128/reyting-1834724231.html
https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572930181_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_bcbbbb842df936bfcd409dd429d7f57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Американцам объяснили, почему США не победить Россию

AT: США проиграют противостояние России и КНР, делающим упор на патриотизме, а не на ЛГБТ

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкПротестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде, США
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде, США - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Администрация Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, такое мнение высказала Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker.
"Рейтинг Владимира Путина – 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне" - написала автор статьи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
В Кремле прокомментировали высокие рейтинги Путина
28 ноября 2022, 12:37
Цель России, как пояснила Браш, – взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность своим гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию. Россия не концентрирует внимание на различных провалах прошлого, а прославляет героические страницы российской истории, в первую очередь, День Победы в Великой Отечественной войне. Схожий подход, по мнению автора, использует и Китай, уделяя серьезное внимание патриотизму и политической памяти на фоне постоянной угрозы независимости со стороны Запада.
В то же время, пишет автор, элиты и власти США концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, таких как рабство или системный расизм. В связи с этим, замечает Браш, американцы больше гордятся не собственной страной и флагом, а радужным флагом ЛГБТ и борьбой меньшинств за права.
Ранее китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что КНР становится более выгодным и надежным партнером на мировой арене, чем США. Американская дипломатия бомб и военных баз не способствует расширению влияния в мире, в отличие от взаимовыгодного сотрудничества Китая с другими странами, в первую очередь Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории, отметили авторы материала.
Купол Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В США рассказали о серьезном просчете Запада
19 марта, 16:46
 
В миреКитайСШАРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала