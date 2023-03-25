https://ria.ru/20230325/patriotizm-1860543429.html

Американцам объяснили, почему США не победить Россию

Американцам объяснили, почему США не победить Россию - РИА Новости, 25.03.2023

Американцам объяснили, почему США не победить Россию

Администрация Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, такое мнение... РИА Новости, 25.03.2023

2023-03-25T03:22

2023-03-25T03:22

2023-03-25T03:24

в мире

китай

сша

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Администрация Байдена неверно подходит к вопросу о политической памяти, в отличие от России и Китая, что ставит США в проигрышное положение, такое мнение высказала Кэтлин Браш в своей статье в издании American Thinker."Рейтинг Владимира Путина – 82%, китайцы выражают почти единодушное доверие правительству Си Цзиньпина, в то время как меньше трети американцев доверяют своим властям. Эти статистические данные не случайны и говорят о неизбежном проигрыше Америки во второй холодной войне" - написала автор статьи.Цель России, как пояснила Браш, – взрастить такую политическую память, чтобы дать возможность своим гражданам гордиться за родную страну, уважать свой флаг и свою армию. Россия не концентрирует внимание на различных провалах прошлого, а прославляет героические страницы российской истории, в первую очередь, День Победы в Великой Отечественной войне. Схожий подход, по мнению автора, использует и Китай, уделяя серьезное внимание патриотизму и политической памяти на фоне постоянной угрозы независимости со стороны Запада.В то же время, пишет автор, элиты и власти США концентрируют политическую память не на героических моментах прошлого, а на отрицательных, таких как рабство или системный расизм. В связи с этим, замечает Браш, американцы больше гордятся не собственной страной и флагом, а радужным флагом ЛГБТ и борьбой меньшинств за права.Ранее китайское издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что КНР становится более выгодным и надежным партнером на мировой арене, чем США. Американская дипломатия бомб и военных баз не способствует расширению влияния в мире, в отличие от взаимовыгодного сотрудничества Китая с другими странами, в первую очередь Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Проблема США заключается в том, что они не идут в ногу со временем, не воспринимая желания большинства стран мира и встав не на ту сторону истории, отметили авторы материала.

https://ria.ru/20221128/reyting-1834724231.html

https://ria.ru/20230319/rossiya-1858947240.html

китай

сша

россия

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в мире, китай, сша, россия, владимир путин, си цзиньпин